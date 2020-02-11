Samsung Galaxy S20 Ultra, 16 GB RAM'li İlk Telefon Olacak

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, yeni nesil amiral gemisi telefonlarda çıtayı belirleyen model olarak karşımıza çıkacak. S20 ailesinin en güçlü üyesi, 16 GB RAM ile gelen ilk akıllı telefon olacak.

Samsung'un yeni Galaxy S20 serisi akıllı telefonlarını Unpacked etkinliği ile tanıtmasına saatler kaldı. Yine de, Güney Koreli teknoloji devinin telefonları hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. S serisinin bu yılki en üst düzey modeli Galaxy S20 Ultra 5G, 16 GB RAM ile gelen ilk akıllı telefon olacak.

XDA-Developers'tan Max Weinbach'a göre Galaxy S20 Ultra'nın (SM-G988U) en yüksek özelliklere sahip versiyonu ABD'de Sprint tarafından satılacak. Bu model, 16 GB LPDDR5 RAM ve 512GB UFS 3.0 depolama alanına sahip olacak. Sprint ayrıca, Galaxy S20 Ultra 5G'nin 12 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip olan daha uygun fiyatlı versiyonunu da satışa sunacak. Her iki versiyon da 1 TB'a kadar microSD kart desteği sunacak.

LPDDR5 RAM'ler 6.4 Gbps'e kadar veri iletim hızı sunabiliyor ve yüzde 20 daha az enerji tüketimi sağlıyor. Ayrıca LPDDR4 RAM'lere oranla iki kat, LPDDR4x RAM'lere oranla ise yüzde 20 daha yüksek performans sunan LPDDR5 RAM'ler, veri erişim hızını ise yüzde 50'ye kadar artırıyor. Samsung'un amiral gemisi telefonu S20 Ultra, bu gücü ilk 16 GB RAM'li telefon olarak yeni bir seviyeye taşıyor.

Galaxy S20 Ultra'nın 120 Hz yenileme hızına sahip 6.9 inç Infinity-O Dynamic AMOLED ekrana sahip olacağı da bildiriliyor. Dörtlü kamera kurulumunun 108 MP birincil kamera, 48 MP telefoto kamera (10x optik zoom), 12 MP ultra geniş kamera ve 3D ToF kamera içermesi bekleniyor. Ayrıca ana kamera 8K video kaydını destekliyor. Ön tarafta ise 4K 60fps video çekebilen 40 MP selfie kamerası yer alıyor.

Snapdragon 865 işlemciden güç alan telefonun, 5.000 mAh bataryaya sahip olacağı öngörülüyor. Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzü ile gelecek olan telefon, kutusundan 45W hızlı şarj cihazı ile çıkacak. Galaxy S20 Ultra ayrıca kablosuz şarjın yanı sıra ters kablosuz şarj özelliğine de sahip.