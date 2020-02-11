Samsung Galaxy S20 Modellerinin Videoları Ortaya Çıktı

Samsung, bu gece düzenleyeceği etkinlikle yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtacak. Lansmana saatler kala Galaxy S20 modelleri çevrimiçi olarak paylaşılan videolarda karşımıza çıktı.

Samsung, 2020 yılının ilk amiral gemisi telefonları olacak Galaxy S20 ailesini bu gece ABD’de gerçekleştireceği lansman etkinliği ile tanıtacak. Galaxy S20 ile beraber Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra da bu geceki etkinlikte tanıtılacak.

Halefi Galaxy S10’lara göre değişen ön ve arka kamera tasarımı, güçlü işlemcisi ve büyük ekranları ile Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy 20 Ultra, gerçek anlamda çok daha güçlü telefonlar olarak karşımıza çıkacak.

Galaxy S20, 6.2 inç büyüklüğünde bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Serinin diğer telefonları Galaxy S20+, 6.7 inç, Galaxy S20 Ultra ise 6.9 inç ekrana sahip olacak. Tüm Galaxy S20 modelleri Türkiye'de Exynos işlemcilerle satışa sunulacak.

Satış rakamları ile rakiplerinin önünde yer alan Samsung, ABD’deki etkinlikle eş zamanlı olarak Türkiye’de de Galaxy Unpacked etkinliği düzenlenecek. Galaxy S20 ile beraber Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip’in de bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

Samsung bu gece tanıtacağı Galaxy S20 modellerinin videosu

Samsung Galaxy S20 Ultra'nın 100x Zoom özelliğini gösteren video