Samsung Galaxy S21 Serisinin Fiyatları Ortaya Çıktı

Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S21 serisinin fiyatları ortaya çıktı. Buna göre S21 serisinin fiyatları, Galaxy S20 serisine göre daha uygun olacak.

Samsung'un önümüzdeki ocak ayında düzenleyeceği etkinlikte, yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S21 serisini tanıtması bekleniyor. Yine de şirket; Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra adını verdiği üç modelinin yer aldığı bu seriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

Samsung Galaxy S21 serisiyle ilgili daha önce birçok bilgi ortaya çıkmıştı ve biz de sizlere o bilgileri aktarmıştık. Şimdi de Galaxy S21 cihazlarının fiyatları ortaya çıktı. Görünüşe göre cihaz, önceli olan Galaxy S20'den ucuz olacak.

Samsung Galaxy S21 modellerinin fiyatı ortaya çıktı

Samsung Galaxy S21 serisinin en küçük üyesi Galaxy S21'in 128 GB dâhili depolama alanına sahip modeli, 849 euro (vergisizi 7.939 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Bir üst model olan Galaxy S21+'ın 128 GB'lık varyantı 1.049 euro (vergisiz 9.809 TL), 256 GB'lık varyantı ise 1.099 euro (vergisiz 10.276 TL) fiyat ile çıkış yapacak.

Serinin en üst modeli olan Galaxy S21 Ultra ise 1.399 euro (vergisiz 13.082 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Ufak bir kıyaslama ve Türkiye'deki fiyat tahmini için Galaxy S20 modellerinin Türkiye'deki çıkış fiyatlarına bakalım.

Samsung Galaxy S20, Türkiye'de 7.799 TL'lik bir fiyatla çıkış yapmıştı. Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra modelleri ise sırasıyla 9.299 TL ve 11.999 TL'lik fiyat etiketlerine sahipti. Bu modellerin 5G değil LTE bağlantılı modeller olduğunu ve çıktığı dönemde euronun 6,5 TL bandında doların ise 6 TL bandında olduğunu hatırlatalım. Bu haberin yapıldığı an itibarıyla euro 9,35 TL.

Ayrıca Gizbot’ta yer alan habere göre S21 serisi için belirtilen bu euro fiyatlarının içerisinde vergiler de bulunuyor. Ancak ülkelerdeki vergiler değişiklik gösterebildiği için nihai fiyatın da aynı şekilde değişebileceğini belirtmekte fayda var.