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Samsung Galaxy S26 FE'den İlk Fotoğraflar Geldi: İşte Tasarımı

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Samsung'un yeni uygun fiyatlı amiral gemisi olacak Galaxy S26 FE modelinden ilk fotoğraflar ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S26 FE'den İlk Fotoğraflar Geldi: İşte Tasarımı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, amiral gemisi telefonları Galaxy S26 serisini bu yılın başlarında tanıtmıştı. Ancak seri sadece o telefonlarla bitmeyecekti. Öyle ki şirket, her yıl olduğu gibi bu yıl da amiral gemisi modellerinin daha uygun fiyatlı bir versiyonu olan “Fan Edition” sürümleri piyasaya sürecek.

Samsung Galaxy S26 FE modeliyle ilgili henüz çok fazla detay olmasa da çok önemli bir gelişme yaşandı. Bu telefona ait olduğu iddia edilen görüntülere ulaşıldı. Gelin tasarımına ve beklediğimiz özelliklerine bakalım.

İçerikten Görseller

Samsung Galaxy S26 FE'den İlk Fotoğraflar Geldi: İşte Tasarımı
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Samsung Galaxy S26 FE böyle gözükecek

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WPC sertifikası yoluyla ulaşılan görsele baktığımızda FE versiyonun standart Galaxy S26 modeliyle çok benzer bir tasarıma sahip olacağını görebiliyoruz. Düz bir gövdeye ve çerçeveye, sol üste yerleştirilen pil şeklinde adada çıkıntılı 3’lü kamera kurulumuna sahip olacak. Önde ise ince çerçeveli delikli bir ekran göreceğiz.

Daha önce ortaya çıkan bilgilerde Galaxy S26 FE modelinin 8 GB RAM ile geleceği ve Exynos 2500 çipten güç alacağı görülmüştü. Maalesef özellikleri hakkındaki bilgiler bu kadar. Daha fazla detay şimdilik yok. Cihazın Ekim 2026'da tanıtılmasını bekliyoruz.

S26 FE modeli için endişe verici bir haber de var. Öyle ki Samsung’un yaşanan bellek krizi nedeniyle maliyet konusunda bazı stratejik kararlar alabileceği belirtilmiş. Firmanın, maliyetleri kontrol altında tutmak ve serinin rekabetçi fiyatlarını korumak için Galaxy S26 FE'de CSOT panelleri kullanmayı planladığı belirtiliyor. Bu da bir önceki nesilden biraz daha pahalı olabileceği anlamına geliyor.

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