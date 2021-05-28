Samsung Galaxy Tab A7 Lite Duyuruldu: İşte Özellikleri

Samsung, Galaxy Tab A7 Lite olarak isimlendirdiği yeni tabletini duyurdu. Giriş seviye bir ürün olarak karşımıza çıkan tablet, 8,7 inç ekran ve 5.100 mAh batarya gibi özelliklere sahip.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği bir etkinlikte en yeni tableti Galaxy Tab A7 Lite'ı duyurdu. Giriş-orta seviye bir tablet olarak karşımıza çıkan model, sahip olduğu uygun sayılabilecek fiyatıyla rakipleriyle kıyasıya rekabet edecek gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite, 8,7 inç büyüklüğünde TFT ekrana sahip. 1340x800 piksel çözünürlük sunan ekran, kabul edilebilir kalınlıkta çerçevelerle birlikte geliyor. Ekranın üst çerçevesine baktığımızda ise 2 MP çözünürlük sunan ön kamerayı görüyoruz.

Karşınızda Samsung Galaxy Tab A7 Lite

MediaTek'in Helio P22T işlemcisi ile IMG GE8320 650 GPU ile eşleştirilen tablet, 4 GB'ye kadar RAM ve 64 GB'ye kadar da depolama alanı ile satın alınabilecek. Android 10 tabanlı One UI arayüzü ile gelen Galaxy Tab A7 Lite, 15 watt hızlı şarj desteği sunan 5.100 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Ayrıca bu tabletin Dolby Atmos desteği sunan AKG marka bir çift stereo hoparlörü de bulunuyor.

Tabletin arka kısmına baktığımızda, otomatik odaklama özelliğine sahip olan tek bir arka kamera görüyoruz. Samsung, bu kameranın 8 MP çözünürlük sunduğunu ifade ediyor. Kullanıcılar, bu kamera kurulumundan pek de memnun kalmayacaklar gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite teknik özellikleri

Ekran: 8,7 inç büyüklüğünde, 1340x800 piksel çözünürlük, TFT ekran

8,7 inç büyüklüğünde, 1340x800 piksel çözünürlük, TFT ekran İşlemci: MediaTek Helio P22T

MediaTek Helio P22T RAM: 3 GB ya da 4 GB

3 GB ya da 4 GB Depolama: 32 GB ya da 64 GB

32 GB ya da 64 GB Ön Kamera: 2 MP

2 MP Arka Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 15 watt hızlı şarj destekli 5.100 mAh

15 watt hızlı şarj destekli 5.100 mAh İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı One UI

Android 10 tabanlı One UI Bağlantı: 4G LTE (bazı ülkelerde olacak), Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5 LE, GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Galaxy Tab A7 Lite, haziran ayı içerisinde piyasaya sürülecek. Tabletin farklı varyantları için fiyat durumu ise şu şekilde olacak;