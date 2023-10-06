Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab A9'un tasarımı ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Yakın zamanda tanıtılması beklenen seri, bütçe dostu cihazlar olarak karşımıza çıkacak.

Samsung, her kategoriden her bütçeye uygun cihazlarla karşımıza çıkıyordu. Teknoloji devinin A serisi tabletleri de bunlardan biriydi. Bugün ortaya çıkan bir sızıntı da serinin en yeni üyesi olacak Tab A9 hakkında yeni bilgileri gün yüzüne çıkardı.

WinFuture, Galaxy Tab A9’un render görsellerine ulaştı. Ayrıca Samsung’un Guatemala’daki sitesi de cihazın özelliklerin sızmasına neden oldu.

Galaxy Tab A9 tasarımı ve beklenen özellikleri:

Sızdırılan görsellere göre uygun fiyatlı olacak yeni tablet, genel anlamda selefi Tab A8’e benzer bir tasarımla karşımıza çıkacak. Kalın bir çerçeveye ve arkada büyük tekli kamera kurulumuna sahip olacağı görülebiliyor.

Sızıntı, Galaxy Tab A9’un 1340x800 piksel çözünürlüğe sahip 8,7 inçlik bir LCD ekranla geleceğini söylüyor. İşlemci tarafında ise MediaTek Helio G99 bekleniyor. Buna muhtemelen 4 GB RAM ve 64 GB depolama eşlik edecek. Bataryada ise 15W şarj desteğine sahip 5000 mAh batarya görebiliriz.

Galaxy Tab A9, tek bir cihaz olarak değil, bir seri olarak gelecek. Yani daha önceki gibi hem bir standart model hem de bir Plus model göreceğiz. Şimdiye kadarki sızıntılar, Plus modelin Snapdragon 695 işlemci ve 4 GB RAM’le gelebileceğini göstermişti. Ayrıca 15W şarj destekli 7040 mAh batarya da beklenen özellikler arasındaydı.

En çok merak edilen konu olan fiyata da bakalım. Söylentilere göre tabletlerin 190 dolar ila 285 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Bu da Samsung mevcut S serisi tabletlerinden çok daha ucuz olacağı ve müşterilerin ilgisini çekebileceği anlamına geliyor.

Galaxy Tab A9’un çıkış tarihi konusunda herhangi bir bilgi yok. Ancak yakın zamanda geleceklerini söyleyebiliriz. Tab A8 serisi, 2021’in aralık ayında çıkmıştı. Yeni tabletlerde de benzer bir tarih görme ihtimalimiz var.