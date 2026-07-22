Samsung, bugün gerçekleşen Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi saati Galaxy Watch Ultra 2'yi tanıttı.

Samsung, düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde dayanıklılığı ve üst düzey performansı bir arada sunan yeni amiral gemisi akıllı saati Galaxy Watch Ultra 2’yi resmî olarak duyurdu.

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Zorlu açık hava koşullarına, profesyonel sporculara ve teknoloji tutkunlarına hitap eden yeni model; ekran parlaklığından batarya kapasitesine, işlemci mimarisinden gelişmiş dalış sertifikalarına kadar pazar standartlarını yeniden belirliyor.

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Güçlendirilmiş titanyum tasarım

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Galaxy Watch Ultra 2, 4. Sınıf Titanyum çerçevesi, ön tarafta çizilmelere karşı ultra dirençli Safir Kristal camı ve seramik/safir arka yüzeyi ile premium hissini ilk andan itibaren hissettiriyor.

IP68 ve IP69K sertifikalarına sahip olan cihaz, 100 metreye (10 ATM) kadar su altında kalmaya imkan tanıyor. EN13319 standartlarına uygun olarak 40 metreye kadar profesyonel yüzme ve dalış desteği sunuyor. Ayrıca MIL-STD-810H askerî standart testi onaylı gövdesi sayesinde en zorlu iklim ve darbe koşullarına karşı koyuyor.

48.47.4 x 47.1 x 10.7 mm boyutlarındaki saat, sunduğu yüksek dayanıklılığa rağmen 61.5 gram ağırlığında.

5000 nit Super AMOLED ekran

Yeni modelin en radikal yükseltmelerinden biri ekranda karşımıza çıkıyor. 1.52 inç boyutundaki dairesel Super AMOLED ekran, tam 5000 nit zirve parlaklığa ulaşıyor. Bu sayede doğrudan dik gelen güneş ışığında dahi tüm veriler mükemmel bir netlikle okunabiliyor.

498 x 498 piksel çözünürlük ve ~327 ppi piksel yoğunluğu sunan ekran, safir kristal cam ile korunuyor.

3 nm işlemciye sahip

Performans tarafında akıllı saat dünyasında bir milat yaşanıyor. 3 nanometre mimarisiyle üretilen Snapdragon SW6100 Wear Elite işlemci (5 çekirdekli: 1x2.1 GHz & 4x1.95 GHz), uygulamalar arası geçişi ve sağlık takibi algoritmalarını ışık hızına taşıyor.

Bu amiral gemisi işlemciye ise 64 GB dâhili depolama alanı ve 2 GB RAM eşlik ediyor. Saat, Android Wear OS 7 tabanlı One UI Watch 9 arayüzü ile kutudan çıkıyor.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 özellikleri

Özellik Detay Ekran 1.52 inç Super AMOLED, 498x498 ppi, 5000 nit parlaklık, Safir Cam İşlemci Snapdragon SW6100 Wear Elite (3 nm) Penta-core RAM 2 GB Depolama 64 GB Batarya 800 mAh Si/C Li-Ion, 10W Kablosuz Şarj Gövde & Malzeme 4. Sınıf Titanyum Çerçeve, 47.4 x 47.1 x 10.7 mm, 61.5g Dayanıklılık IP68 / IP69K, 10ATM (100m), MIL-STD-810H, 40m Dalış (EN13319) İşletim Sistemi Wear OS 7, One UI Watch 9 Bağlantılar eSIM, Bluetooth 6.0, Wi-Fi Dual-Band, Çift Frekanslı GPS (L1+L5), NFC Sensörler BioActive, EKG, SpO2, Vücut Sıcaklığı, Su Sıcaklığı, Barometre

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 fiyatı

Samsung Galaxy Watch Ultra 2, Türkiye'de 37.999 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda.