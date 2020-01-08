Samsung, dayanıklılık odaklı akıllı telefon serisi "Galaxy Xcover"a yeni bir üye ekledi. Galaxy Xcover Pro olarak isimlendirilen akıllı telefon, günümüz teknolojilerini IP68 ve MIL-STD-810 sertifikalarıyla birleştiriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, haberlerimize daha çok "Galaxy S", "Galaxy Note" ve "Galaxy A" serileriyle konu oluyor. Ancak şirketin üzerinde çalıştığı telefonlar bunlarla sınırlı değil. Şirket zaman zaman üstün dayanıklılık özelliklerine sahip olan akıllı telefonlar da üretiyor. Samsung şimdiyse, Finlandiya'da düzenlediği sessiz sakin bir etkinlikle "Galaxy Xcover Pro"yu duyurdu.

Samsung, geçtiğimizde dönemlerde de "Galaxy Xcover" serisine ait bazı akıllı telefonlar çıkarmıştı. Ancak Galaxy Xcover Pro, serideki diğer telefonların aksine Infinity Display bir ekrana sahip ve bu özelliğiyle bir ilk olmayı başarıyor. Samsung ilk kez, Galaxy Xcover serisindeki bir akıllı telefonu 20:9 en boy oranına sahip ve delikli bir ekran yapısıyla tasarlamış durumda.

Karşınızda Samsung Galaxy Xcover Pro

Akıllı telefonlar, son dönemlerde aslında çok önemli olan bir özelliği kaybettiler. Bu özellik, çıkarılabilir bataryalar. Buna karşın tüketiciler, Galaxy Xcover Pro'yla birlikte hem IP68 hem de MIL-STD-810 isimli dayanıklılık sertifikasına sahip olan bir akıllı telefonda batarya değişimi yapabilecekler. Samsung'un Galaxy Xcover Pro'da bulunan sertifikalara rağmen çıkarılabilir batarya özelliğini nasıl sunduğu henüz bilinmiyor.

Samsung Galaxy Xcover Pro, Galaxy A51'e güç veren Exynos 9611 işlemcisinden güç buluyor. 2.400x1.080 piksel çözünürlük sunan, 6.3 inç büyüklüğündeki LCD ekranla gelen Galaxy Xcover Pro, sahip olduğu işlemciyi 4 GB RAM ve 64 GB de depolama alanıyla destekliyor. Sağladığı özellikleri 4.050 mAh kapasiteli batarya ile de taçlandıran Galaxy Xcover Pro, tüketicilere 15 watt şarj desteği sağlıyor.

Samsung Galaxy Xcover Pro özellikleri

Ekran: 6.3 inç, 2.400 x 1.080 piksel LCD ekran

İşlemci: Exynos 9611

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 25 MP + 8 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 4.050 mAh (15 watt)

İşletim Sistemi: Android 9 Pie

Samsung Galaxy Xcover Pro fiyatı

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Samsung Galaxy Xcover Pro, 31 Ocak itibarıyla Finlandiyalı tüketicilerin hizmetine sunulacak. Samsung, Galaxy Xcover Pro'nun fiyatını 499 euro (yaklaşık 3.320 TL + vergiler) olarak açıkladı. Telefon, ocak ayından sonraki süreçte farklı dönemlerde Avrupa pazarına giriş yapacak.