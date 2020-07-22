Samsung Galaxy Z Flip 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı

Samsung, orijinal Galaxy Z Flip'in daha güçlü ve 5G bağlantı destekli versiyonu Galaxy Z Flip 5G'yi duyurdu. Cihaz, Snapdragon 865+ işlemci ile daha yüksek performans vadederken Mistik Bronz renk seçeneği ile orijinal modelden ayrılıyor.

Samsung, Galaxy S20 ailesi ile aynı lansman etkinliğinde tüketicilerin beğenisine sunduğu Galaxy Z Flip ile katlanabilir akıllı telefonlara yeni bir bakış açısı sunmuştu. Katlanabilir bir tablete benzeyen Galaxy Fold’un aksine ince uzun yapısıyla gerçek bir akıllı telefona benzeyen Galaxy Z Flip, en modern donanımlara sahip olmasına rağmen 5G desteğine sahip değildi.

Samsung’un 5 Ağustos’ta gerçekleştireceği lansman etkinliğinde Galaxy Note 20 ailesi ile birlikte duyurulması beklenen Galaxy Z Flip 5G’yi sürpriz bir duyuru ile resmen tanıttı. Galaxy Z Flip 5G, orijinal Galaxy Z Flip ile büyük ölçüde aynı telefon olsa da iki önemli farka sahip. Bu farklardan ilki 5G bağlantı desteği, ikincisi ise Qualcomm’un mevcut en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 865 Plus.

Mistik Bronz Galaxy Z Flip 5G

Snapdragon 865 Plus, geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan Snapdragon 865’in hız aşırtma uygulanmış versiyonu diyebileceğimiz bir işlemci ve küçük bir artış gösteren batarya kullanımına ek olarak daha yüksek performans vadediyor. Samsung, Galaxy Z Flip 5G’de Snapdragon 865 Plus kullanarak nesil nesil akıllı telefonunda mümkün olan en yüksek performansı sunmuş oluyor.

Bununla birlikte Galaxy Z Flip 5G’nin geri kalan tüm özelliklerinin orijinal Galaxy Z Flip ile aynı. Yine de Galaxy Z Flip 5G’nin Samsung’un 5 Ağustos’taki Galaxy Unpacked etkinliğinin tanıtımlarında gösterdiği yeni Mistik Bronz ve Mistik Gri renk seçeneğine de sahip olması, Galaxy Z Flip 5G’yi görsel olarak da orijinal Galaxy Z Flip’ten ayırmış oluyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5G özellikler

Ekran: 6,7 inç 1080p (2636 x 1080 piksel) Dynamic AMOLED

İkincil ekran: 116 x 300 piksel 1,06 inç Süper AMOLED

İşlemci: Snapdragon 865+

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB UFS 3.0

Arka Kamera: 12 MP geniş açı, 12 MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 10 MP geniş açı

Batarya: 3.300 mAh

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 5G

İşletim Sistemi: Android 10.0

Renkler: Mistik Bronz

Boyutlar: Açık durumda 167 x 73,6 x 7,2 mm, kapalı durumda 87,4 x 73,6 x 17,3 mm

Ağırlık: 183 gram

Samsung Galaxy Z Flip 5G fiyatı

Samsung, Galaxy Z Flip 5G, çok büyük bir değişiklik göstermese de fiyat noktasında küçük bir artış ile geldi. 7 Ağustos itibarıyla global satışına başlanacak olan Galaxy Z Flip 5G, 1.449 dolar (yaklaşık 9.929 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak.