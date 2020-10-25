S Pen, Samsung Galaxy Z Fold3 ve S21'le Gelebilir

Güney Koreli The Elec tarafından paylaşılan habere göre Samsung, S Pen kalemini yeni katlanabilir akıllı telefonuyla sunmayı hedefliyor. Öte yandan birçok medya, Galaxy S21 serisinin de S Pen'e yer vereceğini belirtiyor.

Samsung, geçtiğimiz aylarda yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold2'yi tanıtmıştı. Katlanabilir akıllı telefonlar arasında iyi bir yer kazanan akıllı telefon serisi Z Fold, şimdiden bir sonraki modeliyle konuşulmaya başladı. Son çıkan haberlerse hem Z Fold serisinin yeni üyesi hem de Galaxy S21 serisiyle ilgili heyecan verici detaylara yer verdi.

Güney Koreli The Elec tarafından paylaşılan habere göre Samsung, S Pen kalemini Galaxy Z Fold serisinin yeni modeline entegre etmek için AES teknolojisinden yararlanmayı planlıyor. Bununla birlikte şirket, habere göre ultra ince camı kalemin basıncına dayanacak şekilde kalınlaştırma üzerinde çalışıyor.

Samsung, S Pen'i daha fazla modelde sunmayı planlıyor:

Samsung'un Galaxy S Pen'inin katlanabilir akıllı telefonuyla geleceği iddiası bu haberle birlikte ilk kez ortaya atılmıyor. Zira Samsung Galaxy Z Fold2'nin de S Pen ile geleceği iddia ediliyordu. Fakat tahmin edilebilir teknik sınırlamalar nedeniyle Samsung, S Pen'i katlanabilir telefonuyla sunmamıştı.

Normalde yalnızca Galaxy Note serisiyle birlikte gelen S Pen, Samsung'un EMR (Elektromanyetik Rezonans) teknolojisinden faydalanıyor. Fakat bu teknoloji katlanabilir bir ekrana uyumlu bir halde değil. The Elec'in haberini dayandırdığı UBI Research'e göre şirket, yeni katlanabilir telefonuyla bu sorunun üstesinden gelecek.

Bunun yanı sıra medyada pek çok haber, Samsung'un yeni Galaxy S serisinde de S Pen kalemine yer vereceğine dair iddialara yer veriyor. Ancak bu iddialar hiçbir kesinlik taşımıyor. Dolayısıyla Samsung'un S Pen'i S21 serisiyle birlikte sunup sunmayacağını ancak 2021 yılının başında görebileceğiz.

Beklenen katlanabilir Samsung Galaxy Z Fold3 için de aynı şeyin geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında bizlerle buluşacak telefon için şimdiden kesin bir şey söylemek oldukça yanlış olur. Ancak Samsung S Pen'i katlanabilir telefonuyla sunarsa bu durum Fold serisinin verimliliğini ve değerini artırabilir.