Samsung, iPhone kullanıcılarına Android ekosisteminin neler sunduğunu gösterebilmek için "iTest" isimli bir hizmet başlattı. Web tabanlı uygulama olarak karşımıza çıkan iTest, iPhone'larda sanal One UI deneyimi sunuyor. iTest, sistemsel kısıtlamalara rağmen çok iyi çalışıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, iOS kullanıcılarını Android ekosistemine çekebilmek için görülmemiş bir işe imza attı. "iTest" olarak isimlendirilen ve web tabanlı olan özel bir yazılımı kullanıma sunan şirket, iPhone sahiplerinin bu yazılımı kullanarak Galaxy telefon deneyimini keşfetmelerini sağlıyor. Başka bir deyişle iTest, iPhone sahiplerine kendi telefonlarında Android deneyimi yaşatıyor.

iTest, tahmin edebileceğiniz üzere Android'in tüm özelliklerini sunamıyor. Ancak kısıtlamalara rağmen yine de çok iyi iş çıkardığını söyleyebiliriz. Çünkü bu yazılımı kullanarak Samsung'un One UI arayüzünün neler sunabildiğini genel hatlarıyla görebiliyorsunuz. Örneğin iTest ile Galaxy Store'u ziyaret edebilecek, Android uygulamaların önizleme sürümlerini çalıştırabileceksiniz.

iPhone'larda Android deneyimi sunan iTest, böyle görünüyor

iTest'in sunduğu işlevselliklerin belki de en etkileyici olanı, bildirimler gönderebiliyor oluşu. Web tabanlı uygulamayı çalıştırdığınızda, iTest size bazı sahte bildirimler göndermeye başlıyor. Ancak bu durum, iPhone'dan gelen bildirimlerle de birleştiğinde biraz kafa karıştırıcı oluyor. Yine de Android deneyiminin neler sunduğunu öğrenmenizi sağlayacak iTest, olur da bir gün iPhone'u bırakıp Samsung Galaxy telefon alırsanız nelerle karşılaşacağınızı göstermiş oluyor.

Samsung'un iPhone'larda Android deneyimi yaşatan hizmeti iTest'e, burada bulunan bağlantı aracılığıyla erişebilirsiniz. İnternet sitesine ulaştıktan sonra telefonunuzun kamerasını açıp sitedeki QR kodu kodu okuttuğunuzda, iPhone 7 ve üzeri modellerde Android deneyimi yaşamaya başlayabilirsiniz. Bakalım iTest, iPhone kullanıcılarını Android ekosistemi için cezbetmeyi başarabilecek mi.