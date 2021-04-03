Samsung Galaxy Z Flip 3'ün Batarya Özellikleri Ortaya Çıktı

Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Z Flip 3 katlanabilir akıllı telefonun pek de iddialı olmayan batarya kapasitesi ortaya çıktı. Kaynaklara göre cihaz 2.300 mAh + 903 mAh kapasiteye sahip iki bataryaya sahip olacak.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yeni nesil Galaxy Z Flip katlanabilir akıllı telefonunu önümüzdeki aylarda tanıtması bekleniyor. Serinin bir sonraki üyesinin Galaxy Z Flip 2 mi yoksa Galaxy Z Flip 3 olarak mı adlandırılacağına dair tartışmalar devam ederken, cihaza dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Safety Korea, 3C ve DEKRA olmak üzere üç farklı düzenleyici kurum tarafından yayınlanan raporlar, yeni nesil Galaxy Z Flip'in batarya özelliklerini ortaya çıkardı. Raporların tümü, yakında tanıtılacak olan katlanabilir akıllı telefonun önceki nesil Galaxy Z Flip ile benzer çift pil sistemine sahip olacağını söylüyor.

Galaxy Z Flip 3'te 3.300 mAh'lik batarya yer alacak:

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galaxy Z Flip 3, orijinal Galaxy Z Flip modelinde de olduğu gibi 2.300 mAh + 903 mAh kapasiteye sahip iki bataryaya sahip olacak. Bu noktada toplam 3.300 mAh'lik batarya günümüz şartları için yetersiz görünse de Samsung'un yeni modelde pil ömrünü iyileştirecek bazı optimizasyonlar yapacağı söyleniyor.

Adlandırma konusuna gelince kaynaklar, Samsung'un orijinal Galaxy Z Flip modelinin 5G yinelemesini serinin ikinci sürümü olarak sayacağını ve doğrudan '3' model numarasına atlayacağını söylüyor. Böylelikle yeni Galaxy Z Flip, önümüzdeki aylarda tanıtılacak Galaxy Z Fold 3 ile aynı model numarasını taşıyacak.

Galaxy Z Flip 3'le ilgili iddia edilen diğer özellikler arasında yeni bir yonga seti, 120 Hz ekran ve daha büyük bir dış ekran yer alıyor. Cihazla ilgili yeni gelişmeler yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.