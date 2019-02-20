Samsung, Şimdi de Kablosuz Powerbank Geliştiriyor

Federal İletişim Kurulu'ndan gelen telif belgelerine bakılırsa, Samsung yepyeni bir kablosuz powerbank geliştiriyor gibi görünüyor.

Bugün Samsung Galaxy S10 serisini ve Galaxy Fold'u duyurmasına kesin gözüyle bakılan Samsung'un başka numaraları da var gibi görünüyor. FCC'den gelen bir patent dosyası ile birlikte Samsung'un kablosuz bir powerbank geliştirdiği ortaya çıktı.

Yukarıdaki patent görselinden de görebileceğiniz üzere cihazın kablo girişi sayesinde hem klasik powerbankler de olduğu gibi kabloyla şarj edilebilecek hem de telefonu üzerine koydunuzda direkt şarj almaya başlayacak.

FCC dokümanlarından anladığımız kadarıyla EB-U1200 kod adlı üründe 10.000 mAh bir kapasite bulunacak. Bu da Samsung Galaxy S9'u tam 3 kere şarj edebileceğiniz ve üstüne 1.000 mAh'lık bir şarj kalacağını gösteriyor. Cihazın USB çıkışınndan 5V, 2A; 9V, 1.67A; or 12V, 1.25A şarj imkanına sahip olacaksınız.

Ürünün piyasaya ne zaman çıkacağı şu an için belirsiz. Ancak bugün düzenlenecek etkinlikte Samsung bir sürpriz yaparsa da şaşırmayın deriz.