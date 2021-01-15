Samsung, Kutu İçeriklerini Kademeli Olarak Sadeleştirecek

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliği sonrasında yaptığı bir soru cevap etkinliğinde, kutu içeriği sadeleştirme uygulamasının kalıcı olacağını açıkladı. Ancak kullanıcılar, şarj cihazı kulaklıklardan bir anda mahrum olmayacaklar. Şirket, kutu içeriğinin kademeli olarak sadeleştirileceğini söylüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dün akşam saatlerinde düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S21 ailesine ek olarak, Galaxy Buds Pro ve Galaxy SmartTag olarak isimlendirdiği yeni ürünlerini duyurdu. Etkinliğin en dikkat çeken yanı, Samsung'un bu Galaxy S21 ailesi ile yeni bir dönem başlatmış olmasıydı. Öyle ki şirket, Apple'dan sonra kutu içeriğini azaltma kararını alıp, resmen uygulamaya koymuş oldu.

Bazı kullanıcılar, Samsung'un aldığı kararı pek de etik bulmuyorlar. Aslında Apple'ın bu kararı almasının üzerine de benzer tepkiler yaşanmıştı. Ancak Samsung, bu konuda kararlı gibi görünüyor. Dün akşamki etkinlikten sonra bir soru cevap yapan şirket, bu konudaki görüşlerinden bahsederken kutu içeriğinin azaltılmasını kalıcı hale getireceğini açıkça söyledi. Ancak bu durum, bir anda gerçekleşmeyecek.

Şarj cihazları ve kulaklıklar, kademeli olarak kaldırılacak

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre kutu içeriğindeki aksesuarları kaldırmak hem kullanıcıları atık çıkarmamaya teşvik edecek hem de Samsung'un genel işleyişini daha sürdürülebilir kılacak. Ancak şirket, böyle bir dayatmayı kullanıcılara doğrudan sunmayacak. Zira Samsung, Galaxy Note20 ailesindeki kutu içeriğinde şarj cihazı sunmaya devam edeceğini zaten gösteriyor.

Bununla birlikte Samsung, farklı akıllı telefon serilerinde kulaklık ve şarj cihazı sunmaya devam edecek. En azından kullanıcılar, bir süre daha bu meseleyi düşünmeyecekler. Ancak Samsung, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Üstü kapalı bir şekilde imada bulunan Samsung, giriş ya da orta segment cihazlarında kulaklık veya şarj cihazı bulunabileceğini ifade ediyor.

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, zaten aksesuar konusunda çok da yenilikçi değiller. Bu konuda özellikle de kulaklıkları örnek veren şirket, yeni bir telefon alan kullanıcının eski kulaklığını kullanmaya devam ettiğini söylüyor. 2017 yılından beri tüm akıllı telefonlarında USB Type-C desteğini sunduklarını açıklayan şirket yetkilileri, zaten yeni bir Samsung telefon alınması durumunda da eski şarj cihazı ve kablonun kullanılmaya devam edebileceğini ifade ediyor.

Samsung'un açıklamaları, akıllı telefon sektörünün yeni trendinin bir özellik değil, kutu içeriğini sadeleştirmek olduğunu gözler önüne seriyor. Üstelik sektörün iki devinin böylesi bir karar almış olması; Realme, OPPO, OnePlus gibi şirketleri de etkileyebilir. Görünen o ki yeni bir akıllı telefon almak isteyen kullanıcılar, artık şarj cihazı veren şirketleri daha çok önemseyecekler.