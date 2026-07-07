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Samsung Messages Uygulaması Resmen Kapandı! Ne Yapmanız Gerektiğini Anlattık

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Samsung Messages uygulaması resmen kapandı. Kullanıcıların Google’ın Mesajlar uygulamasına geçiş yapması gerekiyor.

Samsung Messages Uygulaması Resmen Kapandı! Ne Yapmanız Gerektiğini Anlattık
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, nisan ayında yaptığı bir açıklamayla kullanıcılarına beklenmedik bir haber vermişti. Teknoloji devi, yıllardır faaliyet gösteren kendi mesajlar uygulaması Samsung Messages’ın fişini çekeceğini resmen duyurmuştu. Kapanmanın temmuzda gerçekleşeceği belirtilmişti.

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O gün geldi çattı. Samsung Messages uygulaması, 6 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla resmen kapandı. Artık Samsung Galaxy cihaz kullanıcıları bu uygulamayı kullanamayacak. Peki ne yapmanız gerekecek?

İçerikten Görseller

Samsung Messages Uygulaması Resmen Kapandı! Ne Yapmanız Gerektiğini Anlattık
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Googel Mesajlar uygulamasına geçilecek

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Samsung, birkaç ay önceki açıklamasında kullanıcıların Google’ın Mesajlar uygulamasına geçmesini belirtmişti. Bu uygulama zaten hâlihazırda çoğu telefonda bulunuyor. Direkt geçiş yapabilirsiniz. Eğer yüklü değilse de Google Play mağazası üzerinden Google Mesajlar’ı telefonunuza yükleyip varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak ayarlayarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Samsung Messages, ilk olarak 2022 yılında piyasaya sürülmüştü ve o günden beri kullanılıyordu. Yüksek kalite medya gönderme, grup sohbetleri, özelleştirme seçenekleri gibi dikkat çeken özellikleri vardı. Son yıllarda ise kademeli olarak bazı telefonlardan kaldırılmaya başlamıştı. Şimdi ise tamamen fişi çekildi. Firma, daha iyi bir RCS deneyimi mesajlaşma sunmak için kendi uygulamasını bırakıp direkt Google’ınkine geçme kararı aldı.

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