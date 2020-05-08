Samsung Pay’in Geleceğine Yönelik Planlar Açıklandı

Mobil ödeme sistemlerinden bir tanesi olarak bilinen Samsung Pay bugün beşinci yaşını kutladı. Lansman yıl dönümünde konuşan Genel Müdür Sang Ahn, sistemin gelecek senelerdeki hedeflerini kullanıcılara aktardı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı cihazlarının yanı sıra geliştirdiği hayat kolaylaştıran sistemlerle de öne çıkıyor. Bugün dünyada en çok kullanılan mobil ödeme sistemlerinden bir tanesi olarak gösterilen Samsung Pay’in lansmanının beşinci senesini kutlayan şirket, sistemin gelecekte oynayacağı rol için bir dizi açıklamada bulundu. Geçen beş senede sistemin daha entegre bir mobil ödeme platformu olarak konumlandığını aktaran Genel Müdür Sang Ahn, sektörün önde gelen firmalarıyla yapılacak iş birlikleri sayesinde kullanıcılar için yeni deneyimler sunulacağını söyledi.

Yapılan açıklamada ayrıca dünyamızın geldiği noktada küresel salgın sürerken insanların, temassız ödemeye eskisinden daha fazla ihtiyacı olduğu ve evden çıkmadan yapılacak mali işlemlere ilişkin kontrollere yardımcı olacak teknolojiye güvendiği de aktarıldı. Samsung’un gereken yardımı yapmak için kullanıcılarının yanında olduğunun altı çizildi ve şirketin misyonunun günlük yaşamı kolaylaştırmak ve önemli görülen noktalara odaklanmak olduğu belirtildi.

Samsung Pay için yeni özellikler yolda:

Sang Ahn, Samsung Pay’in kuruluşundan bu yana sunduklarından daha fazlası için geliştirilme aşamasında olduğunun da müjdesini verdi. Bu yaz ortağı finans şirketi SoFi ile beraber yeni bir banka kartı ve nakit yönetim hesabı ekleyeceğini bildiren şirket, bu yeniliklerin kullanıcıların yaşamını kolaylaştırmaya yardımcı olacağını söyledi. Daha önce görülmemiş teknolojileri mobil ödeme deneyimiyle buluşturduklarını vurgulayan Sang Ahn, gelinen noktada kullanılan tüm özelliklerin Samsung Pay’i diğer mobil cüzdanlar arasında benzersiz kıldığını belirtti.

2020 yılında Samsung Pay’in yalnızca alışveriş ve ödeme yapmak amacıyla kullanılmayacağını bildiren Ahn, tüketicilerin hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için paralarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olacaklarını söyledi. Açıklamalara bakılırsa Samsung Pay, bu sene daha iddialı olacak ve kullanıcıların günlük yaşantısında daha büyük rol oynayacak. Şirketten gelecek yeni haberleri sizlere aktarmak için burada olacağız.