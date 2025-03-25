Samsung, Android 15 tabanlı arayüzü One UI 7 için bir video paylaştı. Bu video, One UI 7'nin yapay zekâ özelliklerine odaklanıyordu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kullanıcılara bir türlü ulaştıramadığı One UI 7 arayüzü ile ilgili yeni bir video paylaştı. 2 dakikalık videoda yeni arayüzün kullanıcılara sunacağı özellikler gösteriliyordu.

Açık konuşmak gerekirse Samsung'un yayımladığı One UI 7 videosu, gerçekten de etkileyici. Zira bu videoda One UI 7'nin sunacağı işlevsellikler, oldukça etkileyici bir şekilde gösteriliyor. Ayrıca arayüzün yakında yayımlanacağına ilişkin ipuçları da veriliyor. Söz konusu videonun kullanıcıları biraz daha sabırsızlandıracağını söyleyebiliriz.

İşte Samsung'un One UI 7 için yayımladığı video

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere One UI 7, en çok da yapay zekâ özellikleriyle gündem olacak. Bakalım Samsung'un "şimdiye kadarki en sezgisel, kişiselleştirilebilir ve doğal" olarak tanımladığı yeni arayüzü, gerçekten de bekleneni sunabilecek mi...

Geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsung, One UI 7'nin dağıtım sürecinin 7 Nisan itibarıyla başlayacağını söylemişti. Sonrasında ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Yani One UI 7 için artık sadece birkaç gün kaldı diyebiliriz.