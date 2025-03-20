Samsung'un merakla beklenen One UI 7 güncellemesini alacak yeni telefonlar belli oldu.

Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi gerçek anlamda yılan hikâyesine dönmüş durumda. Samsung'un beta sürecini uzatması ve kararlı sürüm için net bir takvim paylaşmaması kullanıcıları giderek sabırsızlandırmıştı.

Bugün ise şirket, One UI 7 güncellemesini alacak telefonların listesini genişletti ve güncel listeyi paylaştı.

One UI 7 güncellemesini alacak telefonlar

Galaxy S serisi

Galaxy S24 serisi

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 serisi

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 serisi (Yeni)

Galaxy S21 serisi (Yeni)

Galaxy S21 FE (Yeni)

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 6 & Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5 & Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4 & Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3 & Galaxy Z Flip 3 (Yeni)

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10 serisi

Galaxy Tab S9 serisi

Galaxy Tab S9 FE serisi

Galaxy Tab S8 serisi

Galaxy Tab S6 Lite (Yeni)

Galaxy S22 ve S21 serisi gibi nispeten eski amiral gemilerinin listeye eklenmesi birçok kullanıcıyı sevindirecek.

Samsung henüz orta segment ve bütçe dostu telefonlarından hangilerinin One UI 7'yi alacağını açıklamadı ama bu açıklamanın da yakında geleceği tahmin ediliyor.