Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi gerçek anlamda yılan hikâyesine dönmüş durumda. Samsung'un beta sürecini uzatması ve kararlı sürüm için net bir takvim paylaşmaması kullanıcıları giderek sabırsızlandırmıştı.
Bugün ise şirket, One UI 7 güncellemesini alacak telefonların listesini genişletti ve güncel listeyi paylaştı.
One UI 7 güncellemesini alacak telefonlar
Galaxy S serisi
- Galaxy S24 serisi
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 serisi
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 serisi (Yeni)
- Galaxy S21 serisi (Yeni)
- Galaxy S21 FE (Yeni)
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 6 & Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5 & Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4 & Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3 & Galaxy Z Flip 3 (Yeni)
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S10 serisi
- Galaxy Tab S9 serisi
- Galaxy Tab S9 FE serisi
- Galaxy Tab S8 serisi
- Galaxy Tab S6 Lite (Yeni)
Galaxy S22 ve S21 serisi gibi nispeten eski amiral gemilerinin listeye eklenmesi birçok kullanıcıyı sevindirecek.
Samsung henüz orta segment ve bütçe dostu telefonlarından hangilerinin One UI 7'yi alacağını açıklamadı ama bu açıklamanın da yakında geleceği tahmin ediliyor.
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