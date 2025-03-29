Samsung’un Oura’ya karşı açtığı patent davası sonuçlandı. Dava mahkeme tarafından reddedildi.

Samsung ile Oura arasında bir süredir gündemde olan akıllı yüzük davasında nihayet karar çıktı. Galaxy Ring piyasaya çıkmadan önce açılan bu dava, mahkeme tarafından reddedildi ve konu şimdilik kapanmış oldu.

Samsung, Galaxy Ring isimli akıllı yüzüğü henüz piyasaya sürmeden önce, olası bir patent sorununu önlemek için Oura’ya dava açmıştı. Gerekçe olarak da Oura’nın geçmişte benzer ürünlere dava açmış olması gösterildi. Ancak mahkeme ortada doğrudan bir tehdit olmadığını söyleyerek davayı reddetti.

Oura'nın savunması mahkemeden destek buldu

Mahkeme kararında Oura’nın kamuya açık bazı açıklamalarının tek başına yeterli kanıt olarak değerlendirilemeyeceğini paylaştı. Geçmişteki dava örneklerinin ve genel ifadelerin, yeni bir patent davasını haklı gösterecek düzeyde olmadığına dikkat çekti. Bu gerekçeler doğrultusunda Samsung’un başvurusu reddedildi.

Oura cephesi, davanın başından itibaren bu sürecin haksız bir gerekçeye dayandığını savundu. Mahkemenin verdiği karar da bu savunmayı doğruladı. Samsung tarafından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Alınan karar, giyilebilir teknoloji alanında patent süreçlerinin ne kadar hassas yürütülmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Galaxy Ring’in piyasaya çıkışı da böylece hukuki bir engelle karşılaşmadan ilerlemiş oldu.