Yeni Galaxy Z Flip 7 görselleri ortaya çıktı. Kapak ekranındaki değişim ve donanım tarafındaki yenilikler dikkat çekti.

Samsung’un katlanabilir telefon serisine eklenecek Galaxy Z Flip 7’ye ait olduğu söylenen yeni görseller internete sızdı. Paylaşılan bu görüntüler, Z Flip 7’nin önceki modele göre daha büyük bir kapak ekranıyla gelebileceğini gösteriyor. Görünüşe göre Samsung, tasarımda da bazı küçük ama dikkat çekici dokunuşlar yapmış.

Görsellere baktığımızda, Z Flip 7’nin kapak ekranı artık arka kameraların etrafını saracak şekilde tasarlanmış gibi duruyor. Hatta ve hatta bu hâliyle Motorola Razr 50 Ultra’yı andırıyor diyebiliriz. Aynı zamanda çerçeveler de biraz daha ince görünüyor, yani dış tasarımda ufak ama fark edilir değişiklikler var gibi.

Samsung Galaxy Z Flip 7 ile ilgili ortaya çıkan bilgiler

Öte yandan, paylaşılan kılıf görselleri kapak ekranının önceki modele göre büyüdüğünü destekler nitelikte. Galaxy Z Flip 7’nin 4.300 mAh kapasiteli bir batarya ile geleceği, bu alanda da küçük bir iyileştirme olacağını gösteriyor. Cihazda Snapdragon 8 Elite işlemciye yer verileceği iddiası ise, performans ve verimlilik tarafında dikkat çeken bir detay olarak öne çıkıyor.

Galaxy Z Flip 7’nin Android 15 tabanlı OneUI 7 arayüzüyle geleceği ve Galaxy AI özelliklerini de destekleyeceği belirtiliyor. Cihazla ilgili daha fazla detayın ise yakında gün yüzüne çıkması bekleniyor.