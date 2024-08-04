Samsung, Quick Share'ın internet yoluyla Galaxy olmayan cihazlarda da dosya paylaşımı yapmayı sağlayan özelliğinin limitini iki kat artırdı.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung, Galaxy cihazlarının birbirleriyle dosya paylaşmasını sağlayan Quick Share isimli bir özellik sunuyordu. Aynı zamanda bu özellik kapsamında Galaxy olmayan telefonlar arasında da internet yoluyla paylaşım yapma imkânı da tanıyordu. Dosyaları linkler, QR kodlar veya kişilerle paylaşmak mümkündü.

Şimdi ise bu web üzerinden Quick Share ile yapılan paylaşımlar konusunda sevindirici bir gelişme yaşandığı açıklandı. Şirket, dosya paylaşma limitini artırdı.

Quick Share ile dosya paylaşma limiti 10 GB’a çıktı

Samsung’un yaptığı güncelleme ile Quick Share’ın internet yoluyla Galaxy olmayan cihazlar arası da paylaşım yapmayı sağlayan özelliğinin dosya limiti iki kat artırıldı. Normalde 5 GB’lık tek dosya ve 5 GB’lık günlük limit bulunuyordu. Yeni değişiklikle birlikte her iki sınır da 10 GB’a yükseldi.

Güncelleme, artık kullanıcıların büyük dosyaları çok daha kolay bir şekilde paylaşmasına olanak tanıyacak. Bu şekilde de dosyaları paylaşırken üçüncü parti uygulamalarla uğraşmak zorunda kalmayacağız.