Samsung, oldukça farklı gözüken özellikler içeren bir patent aldı. Patent, ekran altı kamera ve bunun yanında, kayan ekran teknolojisi içeriyor.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'na nisan ayında Samsung tarafından sunulan ve yakın zamanda WIPO tarafından yayınlanan bir patent başvurusu ("Esnek ekran içeren Elektronik Cihaz" adıyla) Samsung Galaxy S11+'tan ne bekleyebileceğimiz konusunda bize ipucu verebilir. Patent, tamamen kaybolan bir üst çerçeveye ve kayan ekrana sahip bir telefonu ortaya koyuyor. Sonuç: Ekranın yukarı ve aşağı çekildiği, altta bulunan ince bir metal çerçeve dışında neredeyse çerçevesiz sayılabilecek bir cihaz.

Ekranı aşağı kaydırmak genel ekran boyutunu artırırken yukarı kaydırmak ise ekranın boyutunu küçültüyor. Arkada da kaydırılabilir ekran bulunuyor ve alttan üste doğru hareket ediyor. Telefonun arkasında, kaydırılabilir ekranın bir bölümünü kullanan ve daha küçük olan ikinci bir ekran var. Bu ikinci ekran yukarı kaydırılarak bir aramayı cevaplamak da mümkün olabilir.

Ekran altı kamerası da bulunabilir

Patentin bir kısmı, ekran açıldığında dönen bir ekran altı kamera ile de ilgileniyor. Selfie kamera cihazın ekranının altında bulunuyor. Telefonun arkasında bulunan 'through-hole' teknolojisini kullanan sistem, ekran yukarı çekilmiş olsa bile lensin fotoğraf çekmesini sağlıyor. Patent ayrıca bu konfigürasyonun çift kameralı versiyonunu da kapsıyor.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde en kısa sürede beklenen Huawei P40, ekran altı bir selfie kamerasına sahip olabilir ve hem Oppo hem de Xiaomi'nin bu teknolojiyi gösterdiğini gördük. Selfie fotoğraf makinesini üst çerçeveden çıkarmanın nedeni bir çentik kullanmak zorunda kalmadan ekran/gövde oranını arttırmaktır.

Patentte görülen geri çekilebilir ekran teknolojisi henüz kullanım için hazır olmayabilir. Ancak LetsGo Digital, daha büyük bir ekrana sahip olması beklenen Galaxy S11+'ın bu görünümü elde etmek için kayan bir ekran kullanabileceğini söylüyor. Ekran altı kamerası Galaxy S11 + için hala mümkün iken, önümüzdeki nisan ayına kadar Samsung'un katlanabilir ikinci telefonunda da görülme ihtimali bulunuyor.