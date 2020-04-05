Samsung, uygulama geliştiricilerinin işini kolaylaştıracak bir işe imza attı. Samsung tarafından oluşturulan Uzaktan Test Laboratuvarı sayesinde geliştiriciler, son model telefonları kullanarak uygulamalarını uzaktan test edebilecek.

Uygulamaları cihazlarımıza indirmek ve kullanmak hepimiz için kolay bir iş. Bununla birlikte bu uygulamaları yapan geliştiriciler, uygulama Play Store'da yayınlanmadan önce uygulamaya test yapmak zorundalar. Geliştiriciler bu testleri uygulamak için uygun cihazı bulamayabiliyor çünkü Samsung One UI gibi Android'in birçok farklı versiyonu bulunuyor. Geliştiricilerin uygulamayı Galaxy cihazlar için en uygun ve efektif hale getirmesi için, Samsung onlara amiral gemisi cihazlarını uzaktan sağlıyor. Bu da Remote Testing Lab Program (Uzaktan Test Laboratuvarı Programı) ile oluyor.

Bu uzaktan test laboratuvarı, Samsung'un geliştiricileri düşünerek oluşturmuş olduğu bir program. Program sayesinde, geliştiricilerin Galaxy S20 serisi ve Galaxy Z Flip gibi Samsung'un en yeni cihazlarını uzaktan kullanmaları sağlanıyor. Samsung'un yaptığı şey basit olarak bazı Galaxy cihazlarını buluta bağlamak ve geliştiricilerin kendi seçtikleri herhangi bir cihazı gereken yazılımla birlikte uzaktan kullanmasına izin vermek.

Eğer bu programı kullanmak isteyen bir geliştiriciyseniz, ihtiyacınız olan şeyler şu şekilde;

Etkili ve güvenilir bir internet bağlantısı

Açılması ücretsiz olan, Samsung Geliştirici Hesabı

olan, Samsung Geliştirici Hesabı Java Web Start ile Java Runtime Environment 7 veya üstü

Eğer tüm bu gereken koşullara sahipseniz, hemen bu programa katılabilirsiniz.

Bu programın geliştiricilere birçok yararı bulunuyor. APK dosyalarını seçtiğiniz cihaza yükleyebilir, daha önce üretmiş olduğunuz uygulamaları test etmek için çalıştırabilir ve ekran kaydı alabilirsiniz. Eğer başka bir geliştiriciyle birlikte çalışıyorsanız, uygulamanızı birlikte test etmek için onu da davet edebilirsiniz.

Ancak şu anda programda bazı kısıtlamalar bulunuyor. Yani ses donanımı, çoklu dokunuş ve kamera bu programda desteklenmiyor. Program, geliştiricilere günde maksimum 5 saat kullanabilmelerini sağlayan günlük 20 kredi veriyor. Samsung'un hedefiyse geliştiricilerin pahalı cihazlar almadan uygulama geliştirebilmesi.