Samsung Galaxy A51 5G, Wi-Fi Alliance Sertifikası Aldı

Samsung, çıkış tarihi henüz belli olmayan ve Android 10 işletim sistemi kullanacak akıllı telefonu A51 5G için Wi-Fi Alliance sertifikasını aldı. Telefonun özelliklerine yakından bakalım.

En büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Samsung, geçtiğimiz yıl çıkardığı A ve M serisi telefonlarla pek çok segmentte büyük başarı yakalamıştı. O telefonların devamı olan modeller de bu yıl piyasaya çıkıyor.

Yeni gelecek olan modellerden biri de Samsung Galaxy A51 5G olarak göze çarpıyor. Bu modelin çıkış tarihi henüz belli değil ancak gelişmeler var. Telefonun destek sayfasının aktif hale gelmesinin ve telefonun tasarım görsellerinin sızmasının ardından, telefonun Wi-Fi Alliance sertifikasını aldığı açıklandı. Telefon, SM-A516N model numarasıyla sertifikalandırıldı.

Samsung Galaxy A51 5G, Android 10 ile geliyor

Samsung Galaxy A51 5G, kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak. Telefonun genel olarak 4G LTE modeli ile benzer özelliklere sahip olması beklense de, işlemcisinin orta seviye 5G işlemcisi olan Exynos 980 olması bekleniyor.

Samsung Galaxy A51 5G’nin aynı zamanda 6 GB RAM, en az 64 GB dahili hafıza ile satışa çıkması bekleniyor. Kamera anlamında da telefonun ön kamerası ortada bir kamera deliğinde yer alacak, arkada ise L şeklinde dört kameralı bir sistem yer alacak. Telefonun ekrana gömülü parmak izi okuyucu ve 3,5 mm kulaklık girişiyle gelmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy A51 4G’nin özellikleri

Telefon hakkında bilmediğimiz detayları öğrenmek için ise tasarımın ve özelliklerin az çok benzediği 4G versiyonuna bakarak tahminlerde bulunabiliriz. Bu modelde 6,5 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekran, Mali-G72 grafik işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer alıyordu. Telefonun hafızasını harici SD kart ile 512 GB daha artırmak mümkündü.

Samsung Galaxy A51 LTE’nin dörtlü arka kamerasında ana sensörün 48 MP olduğu biliniyor. Bu sensöre 5 MP’lik makro lens, 12 MP geniş açı kamerası ve 5 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta yer alan kameraysa 32 MP çözünürlükte. Telefon 4.000 mAh bataryaya ve 15 W hızlı şarja sahip.