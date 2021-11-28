San Francisco Şehrinin Dibe Çökmeye Başladığı Tespit Edildi

ABD'nin San Francisco şehrindeki gökdelenlerin ve binaların dibe çökmeye başladığı tespit edildi. Uzmanlar, iklim değişikliğiyle birlikte oluşabilecek fırtına ve sel felaketlerinin San Francisco için tehdit oluşturacağını belirtirken bir fay hattının tetiklenmemesi umut ediliyor.

Her geçen gün haber başlıklarında yer alan konular insanlığın geleceğiyle ilgili daha da iç karartıcı tablolar sunuyor. Küresel salgınla boğuştuğumuz ve iklim değişikliğinin giderek daha tehlikeli bir hale geldiği bu dönemde bir kötü haber de ABD’nin San Francisco şehrinden geldi. ABD Jeoloji Araştırma Kurumu’nda araştırmacı olan Tom Parsons, San Francisco şehrinin ‘çökmeye’ başladığını açıkladı.

NBC Bay Area adlı yayın kanalına konuşan Parsons, Avrupa Uzay Ajansı’nın Sentinel 1 adlı uydusundan gelen verilerle Körfez Bölgesi’ndeki bütün binaları tek tek incelediğini belirtiyor. Elde edilen sonuçlar, yerleşimin yoğun olduğu şehir merkezindeki binaların ağırlıklarından dolayı dibe doğru çöktüklerini gösteriyor. Ayrıca bu binaların bazılarının yana doğru eğildiği de tespit edildi.

50 cm dibe çöken gökdelenler var:

San Francisco şehrinde ağırlığından dolayı dibe çöken binalardan en ünlüsü ‘San Francisco’nun yan yatan binası’ olarak bilinen Millennium Tower, 311 milyon kilogramlık ağırlığıyla şehirdeki en ağır üçüncü bina. 2009 yılında açılışı yapılan 60 katlı gökdelen, o tarihten bu yana yaklaşık 50 cm dibe gömüldü ve 30 cm de yana yattı. Uzmanlar, Millenium Tower gibi birçok binanın yapıldıkları tarihten bu yana dibe çöktüğünü beliriyor.

Şehir merkezindeki bu devasa yapıların ağırlığının bir fay hattını tetiklemesinden endişe duyduklarını belirten uzmanlar, aynı zamanda iklim değişikliğinin sonuçlarından da çekiniyorlar. Parsons, kıyıya bu kadar yakın bir konumdayken su seviyesinin yükselmesinin ve olası fırtınalardan oluşacak sel baskınlarının şehir için tehdit oluşturacağı görüşünde. Parsons, yaptığı bu araştırmayı New York’un Manhattan bölgesinde de uygulayacağını açıkladı.