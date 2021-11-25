Pentagon, UFO'ları Araştıracak Bir Birim Kurduğunu Açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, tanımlanamayan uçan cisimlerin araştırılması için yeni bir birim kurduğunu açıkladı. Yeni birimin, ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı 'Tanımlanamayan Hava Olayları' biriminin yerini alacağı belirtildi.

26 Haziran’da ABD Ulusal İstihbaratı, UFO’lar (Tanımlanamayan Uçan Cisim) hakkında bir rapor yayımlamış; 2004 ila 2021 yılları arasında yaşanan hava olaylarının incelendiği raporda Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı kaynaklarda 144 adet gözleme rastlandığı ve bunların 80 tanesinin de birden fazla sensör ile izlendiğinin altı çizilmişti. UFO’lara genellikle orduya ait olan eğitim alanları ve çevrelerinde denk gelindiğinin belirtildiği raporda ayrıca, bunun sebebi olarak da o bölgelerde bulunan sensör sayısının fazla olması gösterilmişti.

Son zamanlarda çıkan görüntüler ve yetkililer tarafından yapılan açıklamaların ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon); tanımlanamayan hava cisim ve olaylarını daha yakından inceleyecek yeni bir birim kurulduğunu açıkladı.

Yeni birim, 'Tanımlanamayan Hava Olayları' biriminin yerini alacak

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hick’in yayımlamış olduğu genelgede, kurulan yeni birimin adının “Hava Cisimleri Tanımlanması ve Yönetimin Senkronizasyonu Grubu” olduğu kaydedildi. Buna ek olarak genelgede adı geçen yeni birimin, ABD Deniz Kuvvetleri’ne bağlı olan “Tanımlanamayan Hava Olayları” biriminin de yerine geçeceği aktarıldı.

ABD Ulusal İstihbaratı'nın yayımlamış olduğu raporda UFO'lara dair başka neler söylenmişti?

Geçtiğimiz haziran ayında yayımlanan raporda, uçuş şekilleri açısından incelenen 21 tanımlanamayan cisimden 18 tanesinin, normalin dışında uçuş ve hareketler sergilediği belirtilmişti. Rapora göre bu tanımsız cisimlerden kimisi havada asılı şekilde kalıyor, kimisi rüzgarın tersi istikamette gidiyor, çok hızlı bir şekilde hızlanıp gerekirse aniden yavaşlayabiliyordu.

Bunların havaya bırakılmış bir kalıntı ve benzeri atmosferik bir durumdan dolayı olmuş olabileceğinin ifade edildiği raporda; tanımlanamayan hava olaylarının birden fazla açıklaması olabileceği vurgulanmıştı. Rapora göre gözlemlenen bu olaylar ABD’nin gizli programlarının bir parçası olabileceği gibi, yabancı güçlere ait birtakım testlere de ait olabilir.