Çin'de şarj edilen bir iPhone 14 Pro Max, bir anda bomba gibi patladı. Telefonun sahibinin ufak şekilde yaralandığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Çin'de kritik bir olayla gündemde. Bir Çinlinin şarjdaki iPhone 14 Pro Max'i, tabiri caizse bomba gibi patladı. Apple'ın Çin bölümü, konuyu inceleyeceğini ve kendi sorumluluğu varsa elinden geleni yapacağını söyledi.

Çin'de yaşanan olayda bir kadın, şarjda olan iPhone 14 Pro Max'inin bir anda alev aldığını gördü. Bunun üzerine olaya müdahale etmek isteyen kadın, kendini yaktı. Neyse ki yaralanma çok büyük boyutta değildi.

iPhone 14 Pro Max'in son hâli:

Yukarıdaki fotoğrafta görebileceğiniz üzere alevlere teslim olan iPhone 14 Pro Max'ten geriye pek de bir şey kalmamış durumda. Bu arada; talihsiz kadının bu akıllı telefonu 2022 yılında aldığını ve garantisinin de bitmiş olduğunu söylediğini belirtelim.

Bu korkunç olayın neden yaşandığı, Apple'ın yapacağı analizden sonra ortaya çıkacaktır. Ancak burada doğrudan Apple'ı suçlamanın erken olduğunu söyleyebiliriz. Zira cihazın yanmadan önceki onarım durumlarına ilişkin bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Bataryanın orijinal olup olmadığı, cihaza yetkisiz müdahale yapılıp yapılmadığı belli değil.