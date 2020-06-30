Sayısal Loto’da 3,5 Trilyonda 1 İhtimal Gerçekleşti

Milli Piyango’nun 20 gün arayla gerçekleştirdiği iki Sayısal Loto çekilişinde 6 numaradan 5’i aynı çıktı. 27 Haziran çekilişinde 644 kişi söz konusu numaraları bilirken, bu ilginç durumun 3,5 trilyonda 1 ihtimal olduğu bildirildi.

Son dönemde yaptığı çekilişler pek çok tartışmaya ve soru işaretine neden olan Milli Piyango İdaresi, bir kez daha gündemde. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 20 gün arayla gerçekleştirilen iki Sayısal Loto çekilişinde çıkan 5 numara da birbirinin aynısı oldu.

Milli Piyango İdaresi'nin 6 Haziran’daki çekilişindeki şanslı numaralar 5-11-24-39-41-44 olurken, 27 Haziran'daki büyük ikramiyenin isabet ettiği numaralar 5-11-24-30-39-41 şeklinde oldu. Sadece 20 gün arayla gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişlerinde 6 numaradan 5’inin aynı çıkması tabii olarak dikkat çekti.

Habere göre, 27 Haziran çekilişinde 644 kişi 5 numarayı bilerek 995 bin lira kazandı. Daha önce 30 Ocak 2019 tarihinde yapılan çekilişte de Sayısal Loto ve Şans Topu'nda da 3 sayı aynı gelmiş ve 6.95 milyarda bir olasılık gerçekleşmişti. Olay, o zamanlar da şans oyunu meraklıları tarafından çok konuşulmuştu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 644 kişinin, Sayısal Loto tarihinde yapılan toplam 1335 çekiliş içinde, oynanan kolon sayısına oranla en yüksek 5 bilen kişi sayısı olduğunu belirtirken, bu kadar fazla kişinin daha önce çıkmış 5 sayıyı yeniden oynayarak ikramiye kazanmasının dikkat çekici olduğunu belirtti.