Seat, en büyük SUV modeli olan ve tasarımıyla "hormonlu Leon" olarak tanımlayabileceğimiz Tarraco'yu Türkiye'de satışa sundu. Araç, Türkiye'de tek bir motor ve şanzıman seçeneği, iki donanım paketiyle satışa sunuluyor.

Volkswagen çatısı altında faaliyetlerine devam eden İspanyol otomobil markası Seat, en büyük SUV modeli olan Tarraco’yu Türkiye’de satışa sundu. Teknik açıdan bir başka Volkswagen markası olan Skoda’nın Kodiaq modelinin ikizi diyebileceğimiz Tarraco, şu an için tek bir motor ve şanzıman seçeneği sunacak ve yalnızca 7 kişilik versiyonuyla tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Tasarım noktasında alışık olduğumuz “Seat” çizgilerini koruyan ve adeta “hormonlu Seat Leon” gibi görünen Tarraco, Leon ile benzer ön panjura, LED farlara ve boydan boya stoplara sahip. 4.735 mm boy, 1.839 mm genişlik ve 1.674 mm uzunluğa sahip olan aracın aks mesafesi ise 2.790 mm olarak açıklanmış durumda.

Seat Tarraco, iç mekanda Volkswagen grubu markalarında görmeye alışık olduğumuz bir tasarım ve teknoloji sunuyor. Dijital gösterge paneli, büyük bilgi eğlence ekranı, dokunmatik kontrollü havalandırma, üç kollu direksiyon simidi; aşina olduğumuz tasarım detayları arasında yer alıyor.

Avrupa’da 1.5 ve 2.0 litrelik iki ayrı benzinli, 2.0 litre benzinli dizel ve 1.5 benzinli motora sahip hibrit motor seçenekleri ile satışa sunulan Seat Tarraco, Türkiye’de ise yalnızca 1.5 litrelik TSI motor ile satışa sunuluyor. 150 beygir güç, 250 Nm tork sunan 7 ileri vitesli yarı otomatik şanzıman ile eşleştirilen bu motor, 0-100 km/s hızlanmasını 9.5 saniyede gerçekleştirebiliyor.

Xcellence ve FR adında iki ayrı donanım paketi seçeneğine sahip olan Seat Tarraco, Xcellence donanım için 490.000 TL, FR donanım paketi için ise 515.000 TL fiyat etiketine sahip. Peki siz Seat Tarraco’nun özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz?