Xiaomi, Mi 10 Explorer Edition'ın Fotoğraflarını Paylaştı

Xiaomi, Mi 8 ile başlattığı transparan Mi versiyonlarına bir yenisi daha ekledi. Şirket, Mi 10 Explorer Edition'ın fotoğraflarını paylaşarak yeni versiyonu duyurdu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mi 10 serisini Çin'de piyasaya sürdü. Bununla birlikte şirket, global lansman öncesinde Mi 8 ve Mi 9 serisinde olduğu gibi Mi 10'un şeffaf arka kapağa sahip olan versiyonu "Explorer Edition"ı sunmaya hazırlanıyor.

Xiaomi, Mi 8 Explorer Edition ve Xiaomi Mi 9 Premier Edition'ın ardından gelecek olan Xiaomi Mi 10 transparan versiyonunun fotoğraflarını yayınladı. Xiaomi'nin Mi 10 Explorer Edition'ı göstermesinin ardından bazı Mi 10 kullanıcıları, satış sonrası değişim hizmeti istedi.

Xiaomi Mi 10 Explorer Edition'da telefonun şeffaf arka kısmının altında kamera, flaş, batarya ve kablosuz şarj bobini açıkça görülebiliyor. Ayrıca akıllı telefonun anakartını kaplayan çift katmanlı termal iletken grafit, donanım bileşenlerini gizliyor.

Daha önceki transparan versiyonlarda arka kapakta görülen hiçbir şey gerçek değildi ve sadece göze hitap eden, Xiaomi tarafından dizayn edilmiş plastik parçalardı. Bu kez de anakartın üzerinin kapalı olması nedeniyle telefonun birçok parçası görünmüyor.

Xiaomi transparan versiyonun özelliklerine ve tasarımına dair detay vermedi, ancak cihazın Mi 10 serisinin diğer üyeleriyle aynı özelliklere sahip olması bekleniyor. Şirket, telefonun fiyatlandırma ve pazar hedeflerini de henüz açıklamadı.