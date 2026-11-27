iPhone 20'ye seramik bir özel sürüm gelebileceği konuşuluyor.

Apple'ın 2027 sonbaharında tanıtması beklenen 20. yıl dönümü iPhone'una seramik bir özel sürüm gelebileceği iddia edildi. Sızıntılara göre bu modelin en üst versiyonu için seramik parçalar test ediliyor ve üretim kapasitesi oldukça sınırlı kalacak. Seramiğin arka kapakta, dış gövdenin bir bölümünde ya da dış aksamdaki küçük bir parçada kullanılması mümkün görünüyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Projenin hayata geçmesi için seri üretimden önceki dayanıklılık ve mühendislik testlerinden geçmesi gerekiyor. Her şey yolunda giderse seramik iPhone 20 Pro, Apple'ın en pahalı iPhone modellerinden biri olarak gündeme gelebilir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Fiyat etiketi rekor kırar mı?

Seramik, Apple için tamamen yabancı bir malzeme değil. Şirket, Apple Watch Series 12'de İnci Beyazı ve Gece Mavisi seramik kasalar sunuyor. Standart alüminyum Watch Series 12 399 dolardan, seramik versiyon ise 899 dolardan başlıyor. Yani aradaki fark iki katın üzerinde.

Aynı oran iPhone'a yansırsa seramik sürümün standart modelin yaklaşık iki katı fiyatla satılması bekleniyor.

Seramik gövde neden zorlu?

Daha önce Xiaomi MIX serisi, OnePlus X ve Huawei P40 Pro+ gibi modeller seramik gövdeyle çıkmıştı. Bu malzemenin üretimi oldukça zahmetli.

Seramiğin yüksek sıcaklıkta günlerce fırınlanması gerekiyor. Çizilmeye karşı dirençli olsa da telefonu ağırlaştırabiliyor ve geniş yüzeylerde çatlama riski taşıyabiliyor.

Bugüne kadar iPhone'larda gördüğümüz Ceramic Shield ise aslında camın içine karıştırılmış çok küçük seramik kristallerden oluşuyor. Söylentideki seramik iPhone 20 Pro ise çok daha belirgin bir seramik kullanımına işaret ediyor.

Bakalım bu söylenti doğru çıkacak mı, yoksa seramik iPhone yalnızca bir iddia olarak mı kalacak?