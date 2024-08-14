Otomobil üreticilerinin yatırım yaptığı en büyük konulardan biri de araç güvenlik sistemleri. Şerit takip sistemi de bu güvenlik özelliklerin arasında çok önemli bir yere sahip.

Sistem, özellikle uzun yolculuklarda, sürücünün dikkatinin dağıldığı noktalarda hayat kurtarıcı bir özellik olarak öne çıkıyor.

Şimdi gelin birlikte bu sistemin nasıl çalıştığını inceleyelim.

Şerit takip sistemi, aracın ön tarafına yerleştirilen bir kamerayı kullanıyor.

Bu kamera aracılığıyla yol üzerindeki şerit çizgileri algılanıyor. Otomobil üreticileri, bu kameraları genellikle dikiz aynasının arkasına konumlandırıyor.

Kamera tarafından alınan görüntüler, aracın şerit çizgileriyle olan konumunu belirlemek için sistem tarafından işleniyor. Araç şeritten çıkmaya başladığında, sistem sesli ya da görüntülü bir şekilde sürücüyü uyarıyor. Bazı otomobiller, direksiyona bir titreşim göndererek de bu uyarıyı yapabiliyor.

Bazı şerit takip sistemleri de aracı şeritte tutacak düzeltme manevralarını otomatik olarak yapabiliyor.

Tabii ki bu noktada sistemin devreye girmesinin aracın hızına bağlı olduğunu da aktaralım.

Eğer araç şerit takip sistemi için belirlenen hız limitinin altındaysa sistem devre dışı kalıyor. Yine aynı şekilde sürücü şerit değiştirmeden önce sinyal veriyorsa sistem o zaman da devre dışı kalıyor.

Peki sistem, hangi durumlarda çalışmıyor?

Sistem, şerit çizgilerinin silik olduğu veya belirgin olmadığı durumlarda, yağmur, sis gibi kötü hava koşullarında verimli bir şekilde çalışmıyor.

Peki siz araçlarınızda bu özelliği kullanıyor musunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

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