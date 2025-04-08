Shopify, yeni işe alımlardan önce ilgili görevin yapay zekâ ile gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğinin araştırılmasını istiyor.

Shopify CEO’su Tobi Lütke, geçtiğimiz günlerde ekibe gönderdiği bir notla dikkat çekti. “Yeni biri işe alınsın mı?” sorusunu duymadan önce, ekiplerin şu soruya net bir cevap vermesi gerekiyor: Bu işi neden yapay zekâ ile halledemiyoruz? Kaynakların paylaştığına göre, bu mesaj aslında geçtiğimiz ayın sonunda çalışanlarla paylaşılan bir şirket içi yazışmadan geliyor.

Lütke’nin notunda şu ifadeler dikkat çekti: “Bu alanda, eğer otonom yapay zekâ ajanları ekip üyesi olsaydı, işler nasıl görünürdü? Bu soru çok ilginç tartışmalara ve projelere yol açabilir.”

Yapay zekâ kullanımı artık bir tercih değil, zorunluluk

Söz konusu notta, Shopify'da yapay zekâ kullanımının artık refleks hâline gelmesinin beklendiği açıkça ifade edildi. Lütke, yapay zekânın iş yapma biçiminde kariyeri boyunca gördüğü en hızlı değişimi beraberinde getirdiğini vurguladı. Ayrıca yapay zekâyı etkili şekilde kullanmanın, ancak pratikle ve sürekli deneyimle öğrenilebilecek bir beceri olduğunu da notlarında paylaştı.

Lütke, artık Shopify çalışanlarının yapay zekâyı etkin şekilde kullanmasının şirket içinde temel bir gereklilik hâline geldiğini ifade etti. Bu doğrultuda, performans değerlendirme süreçlerine ve ekip içi geri bildirim anketlerine yapay zekâ kullanımına ilişkin soruların ekleneceğini açıkladı. Sözlerini, “Başarıya ulaşmak için ihtiyacımız olan şey; hepimizin yetenekleri ve çalışma azmiyle yapay zekâyı etkili şekilde birleştirip bunu satıcılarımızın yararına kullanmamız” diyerek tamamladı.