Olası risklerin önüne geçmek için sıcak havalarda arabanızda bırakmamanız gereken bazı eşyalar var. Peki bunlar neler?

Bu sıcak Ağustos günlerinde arabalarımızın için âdeta fırına dönüşüyor.

Ve arabada unuttuğunuz ya da bıraktığınız bazı eşyalar, aslında büyük tehlikelere yol açabiliyor.

Sıcak havalarda arabada bırakmamanız gereken eşyalar:

Yiyecek ve içecekler

Yüksek sıcakların etkisiyle arabada bıraktığınız yiyecek ve içecekler bozulup bakteri üremesine yol açabilir.

Elektronik cihazlar

Telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlar, aşırı sıcaklıkta zarar görebilir. Daha ötesi, bu tip cihazların bataryaları da patlayabilir.

Basınçlı kutular

Sıcak havalar, deodorant, saç spreyi, temizlik ürünleri gibi ürünlerin kutularının içerisindeki basıncın artmasına yol açar ve bu da patlama riskini doğurur.

İlaçlar

En önemli maddelerden birine geldik. Özellikle sıcağa duyarlı ilaçlar, bozulup etkilerini kaybedebilir.

Plastik su şişeleri

Plastik şişeler, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında kimyasal maddeler salabilir. Şişelenmiş suyun uzun süre güneşe maruz kalması, suyun kokusu ve tadının değişmesine neden olabilir.

Arabanızı ve içindekileri sıcaktan ve güneşten korumak için mümkünse gölgeye park etmeyi ve güneşlik kullanmayı unutmayın. Öte yandan, camları hafifçe açık bırakarak (Tabii ki arabanız güvenli bir yerdeyse) hava akışı da yaratabilirsiniz.

Peki siz bu sıcaklarda aracınız için hangi önlemleri alıyor, nelere dikkat ediyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Kaynaklar: Toyota, Driving

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