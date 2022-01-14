ÖTV Düzenlemesi Sonrası Sıfır Otomobil Fiyatları - Ocak 2022

Dün sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, Resmi Gazete'de sıfır otomobil fiyatlarını değiştirecek bir ÖTV düzenlemesinin yayımlandığından ve bunun Türkiye'de en çok satan otomobil fiyatlarına ne kadarlık indirim olarak yansıyacağından bahsetmiştik. Yaptığımız tahminler genel olarak doğru çıktı ve otomobil şirketlerinin güncellediği fiyat listeleriyle birlikte bazı sıfır araçların fiyatlarında indirim yapıldı. Elbette bu gerçek bir indirim mi değil mi sorusunun cevabını siz değerli okurlarımıza bıraktık.
Şimdi sizlere, Türkiye'de popüler olan bazı markaların güncel fiyat listelerinden bahsedeceğiz. ÖTV düzenlemesiyle düşen fiyatlar, 300 bin TL bandındaki araçların sayısını bir nebze daha artırmış durumda. Ancak bu durumun ikinci el piyasasına henüz yansımadığını hatırlatalım.
Not: Aşağıdaki listelerde yer alan tüm fiyatların araçların giriş seviye donanım ve motor seçeneklerine ait olduğunu belirtelim.
Türkiye'de çok satan markaların güncel fiyat listeleri (14 Ocak 2022)
Renault fiyat listesi
- Clio: 264.000 TL
- Taliant: 301.000 TL
- Zoe: 577.900 TL
- Captur: 551.900 TL
- Megane Sedan: 384.000 TL
- Kadjar: 655.000 TL
- Talisman: 900.000 TL
- Koleos: 824.000 TL
Volkswagen fiyat listesi
- Polo: 320.500 TL
- Golf: 372.900 TL
- T-Roc: 605.100 TL
- Tiguan: 648.700 TL
- Passat: 573.000 TL
- Passat Variant: 699.900 TL
- Passat Alltrack: 1.354.000 TL
- Touareg: 3.157.400 TL
Not: Volkswagen'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre bu araçların tamamı 2021 modeldir.
Ford fiyat listesi
- Focus: 425.600 TL
- Puma: 467.800 TL
- EcoSport: 450.900 TL
- Kuga: 611.200 TL
- Ranger: 570.100 TL
Toyota fiyat listesi
- Corolla: 381.900 TL
- Corolla Hybrid: 529.550 TL
- C-HR Hybrid: 552.100
- Corolla Hatchback: 540.700 TL
- Corolla Hatchback Hybrid: 620.150 TL
- Yaris: 330.400 TL
- Yaris Hybrid: 579.250 TL
- RAV 4: 1.165.250 TL
- Camry Hybrid: 1.767.650 TL
- Land Cruiser Prado: 3.561.250 TL
- Hilux: 568.600 TL
Peugeot fiyat listesi
- 208: 312.188 TL
- 2008: 467.000 TL
- 508: 851.500 TL
- 3008: 651.000 TL
- 5008: 928.000 TL
Hyundai fiyat listesi
- i10: 240.857 TL
- i20: 263.674 TL
- Elantra: 396.293 TL
- Bayon: 295.446 TL
- Kona: 448.808 TL
- Tucson: 584.089 TL
- SANTA FE Hibrit: 1.279.274 TL
- Kona Elektrik: 705.122 TL
Not: Hyundai'ın sitesinde yer alan bilgilere göre bu araçlar 2021 modeldir.
Dacia fiyat listesi
- Sandero: 358.900 TL
- Sandero Stepway: 318.000 TL
- Duster: 360.000 TL
- Lodgy: 444.000 TL
Citroen fiyat listesi
- C4: 464.500 TL
- C5 Aircross SUV: 655.000 TL
- C3 Aircross SUV: 465.000 TL
- C3: 312.000 TL
Honda fiyat listesi
- Civic Sedan: 522.674 TL
- Accord: 784.670 TL
- City: 363.980 TL
- Jazz e:HEV: 530.275 TL
- CR-V: 729.975 TL
Not: Honda'nın sitesinde yer alan bilgiye göre araçlar 2021 modeldir.
Seat fiyat listesi
- Ibiza: 301.500 TL
- Arona: 459.000 TL
- Leon: 459.000 TL
- Ateca: 639.000 TL
- Tarraco: 789.000 TL
Skoda fiyat listesi
- Scala: 470.305 TL
- Octavia: 557.705 TL
- SuperB: 651.422 TL
- KAMIQ: 520.305 TL
- KAROQ: 689.422 TL
- KODIAQ: 790.422 TL
Not: Skoda'nın internet sitesinde yer alan bligilere göre araçlar 2021 modeldir.
Opel fiyat listesi
- Corsa: 358.900 TL
- Crossland: 400.900 TL
- Mokka: 575.900 TL
- Insignia: 779.900 TL
Fiat fiyat listesi
- Egea Sedan: 245.500 TL
- Egea Hatchback: 263.900 TL
- Egea Cross: 267.900 TL
- Egea Station Wagon: 371.200 TL
- Egea Cross Wagon: 396.700 TL
- 500: 320.500 TL
- 500C: 398.100 TL
- 500L: 433.500 TL
- 500X: 584.500 TL
- Panda: 291.200 TL
Not: Yalnızca Egea ailesi 2022 modeldir. Diğer araçlar 2021 model olarak belirtilmiştir. Öte yandan; ÖTV düzenlemesiyle Egea'nın bazı modellerinde fiyat düşüşü beklentisi oluşmuştur. Ancak güncel fiyatlarda böyle bir durum gerçekleşmemiştir...