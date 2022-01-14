ÖTV Düzenlemesi Sonrası Sıfır Otomobil Fiyatları - Ocak 2022

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV düzenlemesinden sonra sıfır araçların yeni fiyatları da açıklandı. Markaların güncel fiyat listelerine baktığımızda 300 bin TL bandındaki sıfır araç modellerinin sayısında artış olduğunu görüyoruz. İşte Türkiye'deki otomobil markalarının 14 Ocak 2022 tarihli fiyat listeleri...

Dün sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, Resmi Gazete'de sıfır otomobil fiyatlarını değiştirecek bir ÖTV düzenlemesinin yayımlandığından ve bunun Türkiye'de en çok satan otomobil fiyatlarına ne kadarlık indirim olarak yansıyacağından bahsetmiştik. Yaptığımız tahminler genel olarak doğru çıktı ve otomobil şirketlerinin güncellediği fiyat listeleriyle birlikte bazı sıfır araçların fiyatlarında indirim yapıldı. Elbette bu gerçek bir indirim mi değil mi sorusunun cevabını siz değerli okurlarımıza bıraktık.

Şimdi sizlere, Türkiye'de popüler olan bazı markaların güncel fiyat listelerinden bahsedeceğiz. ÖTV düzenlemesiyle düşen fiyatlar, 300 bin TL bandındaki araçların sayısını bir nebze daha artırmış durumda. Ancak bu durumun ikinci el piyasasına henüz yansımadığını hatırlatalım.

Not: Aşağıdaki listelerde yer alan tüm fiyatların araçların giriş seviye donanım ve motor seçeneklerine ait olduğunu belirtelim.

Türkiye'de çok satan markaların güncel fiyat listeleri (14 Ocak 2022)

Renault fiyat listesi

Clio: 264.000 TL

264.000 TL Taliant: 301.000 TL

301.000 TL Zoe: 577.900 TL

577.900 TL Captur: 551.900 TL

551.900 TL Megane Sedan: 384.000 TL

384.000 TL Kadjar: 655.000 TL

655.000 TL Talisman: 900.000 TL

900.000 TL Koleos: 824.000 TL

Volkswagen fiyat listesi

Polo: 320.500 TL

320.500 TL Golf: 372.900 TL

372.900 TL T-Roc: 605.100 TL

605.100 TL Tiguan: 648.700 TL

648.700 TL Passat: 573.000 TL

573.000 TL Passat Variant: 699.900 TL

699.900 TL Passat Alltrack: 1.354.000 TL

1.354.000 TL Touareg: 3.157.400 TL

Not: Volkswagen'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre bu araçların tamamı 2021 modeldir.

Ford fiyat listesi

Focus: 425.600 TL

425.600 TL Puma: 467.800 TL

467.800 TL EcoSport: 450.900 TL

450.900 TL Kuga: 611.200 TL

611.200 TL Ranger: 570.100 TL

Toyota fiyat listesi

Corolla: 381.900 TL

381.900 TL Corolla Hybrid: 529.550 TL

529.550 TL C-HR Hybrid: 552.100

552.100 Corolla Hatchback: 540.700 TL

540.700 TL Corolla Hatchback Hybrid: 620.150 TL

620.150 TL Yaris: 330.400 TL

330.400 TL Yaris Hybrid: 579.250 TL

579.250 TL RAV 4: 1.165.250 TL

1.165.250 TL Camry Hybrid: 1.767.650 TL

1.767.650 TL Land Cruiser Prado: 3.561.250 TL

3.561.250 TL Hilux: 568.600 TL

Peugeot fiyat listesi

208: 312.188 TL

312.188 TL 2008: 467.000 TL

467.000 TL 508: 851.500 TL

851.500 TL 3008: 651.000 TL

651.000 TL 5008: 928.000 TL

Hyundai fiyat listesi

i10: 240.857 TL

240.857 TL i20: 263.674 TL

263.674 TL Elantra: 396.293 TL

396.293 TL Bayon: 295.446 TL

295.446 TL Kona: 448.808 TL

448.808 TL Tucson: 584.089 TL

584.089 TL SANTA FE Hibrit: 1.279.274 TL

1.279.274 TL Kona Elektrik: 705.122 TL

Not: Hyundai'ın sitesinde yer alan bilgilere göre bu araçlar 2021 modeldir.

Dacia fiyat listesi

Sandero: 358.900 TL

358.900 TL Sandero Stepway: 318.000 TL

318.000 TL Duster: 360.000 TL

360.000 TL Lodgy: 444.000 TL

Citroen fiyat listesi

C4: 464.500 TL

464.500 TL C5 Aircross SUV: 655.000 TL

655.000 TL C3 Aircross SUV: 465.000 TL

465.000 TL C3: 312.000 TL

Honda fiyat listesi

Civic Sedan: 522.674 TL

522.674 TL Accord: 784.670 TL

784.670 TL City: 363.980 TL

363.980 TL Jazz e:HEV: 530.275 TL

530.275 TL CR-V: 729.975 TL

Not: Honda'nın sitesinde yer alan bilgiye göre araçlar 2021 modeldir.

Seat fiyat listesi

Ibiza: 301.500 TL

301.500 TL Arona: 459.000 TL

459.000 TL Leon: 459.000 TL

459.000 TL Ateca: 639.000 TL

639.000 TL Tarraco: 789.000 TL

Skoda fiyat listesi

Scala: 470.305 TL

470.305 TL Octavia: 557.705 TL

557.705 TL SuperB: 651.422 TL

651.422 TL KAMIQ: 520.305 TL

520.305 TL KAROQ: 689.422 TL

689.422 TL KODIAQ: 790.422 TL

Not: Skoda'nın internet sitesinde yer alan bligilere göre araçlar 2021 modeldir.

Opel fiyat listesi

Corsa: 358.900 TL

358.900 TL Crossland: 400.900 TL

400.900 TL Mokka: 575.900 TL

575.900 TL Insignia: 779.900 TL

Fiat fiyat listesi

Egea Sedan: 245.500 TL

245.500 TL Egea Hatchback: 263.900 TL

263.900 TL Egea Cross: 267.900 TL

267.900 TL Egea Station Wagon: 371.200 TL

371.200 TL Egea Cross Wagon: 396.700 TL

396.700 TL 500: 320.500 TL

320.500 TL 500C: 398.100 TL

398.100 TL 500L: 433.500 TL

433.500 TL 500X: 584.500 TL

584.500 TL Panda: 291.200 TL

Not: Yalnızca Egea ailesi 2022 modeldir. Diğer araçlar 2021 model olarak belirtilmiştir. Öte yandan; ÖTV düzenlemesiyle Egea'nın bazı modellerinde fiyat düşüşü beklentisi oluşmuştur. Ancak güncel fiyatlarda böyle bir durum gerçekleşmemiştir...