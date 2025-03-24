Çinli bilim insanları, mevcut silikon çiplerden %40 daha iyi performans sağlayan silikonsuz 2D transistör çipler geliştirmeyi başardı.

Çinli bilim insanları, performansı artırırken enerji tüketimini azaltan devrim niteliğinde bir 2D transistör geliştirdi.

Pekin Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, geliştirilen yeni transistörün mevcut en iyi silikon çiplere göre %40’a kadar daha hızlı olabileceğini ve aynı zamanda %10 daha az güç tükettiğini belirtiyor.

Çin en iyi işlemcilerde zirveyi ele geçirebilir

Bu yeni transistörün geliştirilmesinde bizmut oksi selenit adı verilen yeni bir malzeme kullanıldı. Bu malzeme, transistörlerin daha esnek, daha az kırılgan ve daha yüksek taşıyıcı hareketliliğine sahip olmasını sağlıyor.

Araştırmacılar, bu teknolojinin Intel gibi devlerin ürettiği işlemcileri geride bırakabileceğini düşünüyor. Üstelik Çin, bu sayede ABD’nin ileri düzey çip kısıtlamalarını da aşarak tamamen farklı bir üretim sürecine geçebilir.

Çalışmanın detayları Nature dergisinde yayımlandı ve bilim dünyasında şimdiden büyük yankı uyandırmış durumda.