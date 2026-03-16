Meğerse Siri, Apple'ın Elini Kolunu Bağlamış: ''Yeni Ürünlerin Çıkış Tarihlerini Bile Etkiliyor''

Apple’ın yeni nesil Siri üzerinde yaşadığı gecikmelerin yalnızca yazılımı değil, bazı fiziksel ürünlerin çıkışını da etkilediği ortaya çıktı. Şirketin bazı donanım projeleri, Siri’nin hazır olmaması nedeniyle ertelenmiş olabilir.

Meğerse Siri, Apple'ın Elini Kolunu Bağlamış: ''Yeni Ürünlerin Çıkış Tarihlerini Bile Etkiliyor''
Deniz Şen

Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil Siri projesi beklenenden daha yavaş ilerliyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre bu gecikmeler yalnızca yazılım tarafını değil, şirketin donanım planlarını da etkiliyor.

Siri’nin Apple’ın gelecekteki ürün ekosisteminde daha merkezi bir rol oynaması planlandığı için, yapay zekâ destekli asistanın hazır olmaması bazı cihazların piyasaya çıkış takvimini de değiştirebiliyor.

Apple'ın amacı, Siri'nin yeni ürünlerin merkezinde yer alması.

Apple, Siri’yi yalnızca bir sesli asistan olarak değil, yeni nesil cihazların temel kontrol noktası olarak konumlandırmak istiyor. Bu nedenle Siri’nin yetenekleri, bazı yeni Apple cihazlarının işlevleri için kritik önem taşıyor. Şirketin geliştirdiği bazı donanım projelerinin, Siri’nin daha gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle birlikte çalışacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Siri gecikmesi donanım lansmanlarını etkiliyor.

Ancak Siri tarafında yaşanan teknik gecikmeler bu planları zorlaştırıyor. Bazı cihazların donanımı hazır olsa bile, Siri’nin gerekli özellikleri tamamlanmadan piyasaya sürülmemesi tercih ediliyor. Örneğin Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı akıllı ev ekranı cihazının çıkışı da yeni Siri sürümünün hazır olmaması nedeniyle ertelendi. Donanımın büyük ölçüde hazır olduğu ancak yazılımın beklenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Apple son dönemde yapay zekâ alanında Google, Microsoft ve OpenAI gibi rakipleriyle rekabet etmeye çalışıyor. Bu nedenle Siri’nin yeni versiyonu, şirketin yapay zekâ stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Ancak Siri’de yaşanan gecikmeler, çoktan Apple’ın hem yazılım hem de donanım ürün yol haritasını doğrudan etkileyebilecek bir sorun hâline gelmiş durumda.

Hayatını Kaybeden Kıymetli Tarihçimiz İlber Ortaylı'nın Yazdığı Tüm Kitaplar ve Önerdiği Eserler

Tarih Verildi: Battlefield 6 Ücretsiz Oluyor!

iPhone 18 Pro Max Herkesi Mutlu Edecek Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Emeklilere Yönelik Yasa Meclisten Geçerse ÖTV'siz Otomobil Fiyatları Ne Kadar Olur?

Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

