Skoda, sevilen SUV modeli Kodiaq'ın yüksek performanslı versiyonu RS'i Türkiye'de satışa sundu. İşte tasarım detaylarıyla kendine hayran bırakan otomobilin can sıkan fiyatı.

Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çekyalı otomobil üreticisi Skoda'nın Türkiye ayağından dikkat çekici bir hamle geldi. Şirket, sevilen SUV modeli Kodiaq'ın RS versiyonunu Türkiye'ye getirdi.

Peki Skoda Kodiaq RS'in Türkiye fiyatı ne kadar? Bu versiyonun normal Kodiaq'tan ne farkı var? Dilerseniz hemen detaylara geçelim.

Skoda Kodia RS Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.0 TSI 265 PSI 4x4, Benzinli RS, Otomatik 5.599.900 TL

Karşınızda Skoda Kodiaq RS

Skoda Kodiaq RS, standart Kodiaq'a kıyasla biraz daha şık bir tasarıma sahip. Bu bağlamda; bu SUV'da RS serisine özel olarak dizayn edilen piano black tasarım detaylarına yer veriliyor. Yine daha çok RS serisi modellerde gördüğümüz çift egzoz çıkışı ve aerodinamik odaklı ön ve arka tamponlar da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Kodiaq RS'in iç kısmına baktığımız zamansa orijinal Kodiaq'tan farklı bir şey göremiyoruz. Orta konsoldaki devasa boyutlu bilgi-eğlence ekranı ve tam djital gösterge ekranı gibi detaylar, yüksek performanslı versiyonda da korunuyor.

Skoda Kodiaq RS, kaput altında oldukça güçlü bir motora ev sahipliği yapıyor. Bu SUV modelinde 2.0 litrelik benzinli motor, 265 PSI güç üretebiliyor. 7 ileri otomatik vitesli DSG şanzıman ile eşleştirilen SUV, 0-100 km/s hızlanmasını 6,3 saniyede tamamlıyor ve 230 km/s hıza ulaşabiliyor.