Skywell, ET5 Modeliyle Türkiye'ye Giriş Yaptı: İşte Fiyatı

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Skywell, ET5 isimli modeliyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Araç, 550 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Son yıllarda Çinli elektrikli otomobil üreticileri, yavaş yavaş isimlerini dünyaya duyurmaya başladılar ve Avrupa’ya doğru yola çıktılar. Bu şirketlerden birisi de bu yılın başında Avrupa pazarına giriş yapan Skywell’di. Skywell, Avrupa’nın ardından bu kez Ulu Motor distribütörlüğünde Türkiye pazarına da giriş yaptı.

Çinli otomobil üreticisinin tamamen elektrikli modeli ET5, kasım ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Üç farklı donanım seviyesiyle ülkemize gelen otomobil, 550 bin TL’den başlayan ve 760 bin TL’ye kadar çıkabilen fiyat etiketine sahip. Otomobilin tek şarjla 520 kilometre yol yapabildiği belirtildi.

2022’de 1000 adet satmak isteniyor:

Skywell’in Türkiye’ye gelişiyle ilgili açıklama yapan Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, ilk 25 adetlik siparişi araçlar henüz Türkiye’ye gelmeden aldıklarını belirtti. Ulubaş, 2021 yıl sonuna kadar hedeflerinin 100 adet satmak olduğunu açıkladı. Önümüzdeki yıl toplamda 8 bin elektrikli otomobil satışı beklediklerini belirten Ulubaş, bunlardan 1.000’inin Skywell ET5 olmasını hedeflediklerini ekledi. Önümüzdeki 5 yıl boyunca 5 yeni elektrikli modeli de pazara sunacaklarını ifade etti.

Çinli üreticinin ülkemize gelen elektrikli otomobil modeli Skywell ET5, 150 kW’lık güç sunan bir motora sahip. Araç, bu motorla 0’dan 100’e yaklaşık 7,9 saniyede ulaşabiliyor. Skywell ET5’in bataryası için Türkiye’de 8 yıl ve 150 bin kilometre garanti verilmiş durumda. 2011 yılında elektrikli araç üretimine başlayan Skywell, 2018 yılında değerini milyar dolar seviyesinin üstüne çıkarmıştı.