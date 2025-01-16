Geçen yıl erken erişim olarak çıkan ve ücretli olarak sunulan Smite 2, artık tüm platformlarda tamamen oynaması ücretsiz bir oyun.

PC’den Xbox ve PlayStation’a kadar birçok platformda oyunların fiyatları inanılmaz seviyeye ulaşmıştı. Bu yüzden de ücretsiz oyunlara ve ücretsiz oynama deneyimi sunan kampanyalara yönelmeye başlamıştık Şimdi ise MOBA türündeki oyunları sevenleri çok mutlu edecek bir gelişme yaşandı.

Titan Forge Games tarafından geliştirilen ve Hi-Rez tarafından yayımlanan Smite 2, artık tamamen oynaması ücretsiz bir oyun oldu.

Şimdiye kadar ücretli olan Smite 2, artık bedavaya oynanabilecek

Mitoloji tabanlı MOBA türünde üçüncü şahıs aksiyon oyunu olan ve Unreal Engine 5’ten güç alan Smite 2, ilk olarak erken erişim oyunu olarak 27 Ağustos 2024’te çıkışını yapmıştı. Ancak en başta ücretli bir şekilde sunuluyordu. Ülkemizdeki Steam fiyatı ise 17,99 dolardı.

Ancak bunun değişeceği ve oyunun ocak ortasında tamamen ücretsiz hâle geleceği açıklanmıştı. Beklenen gün nihayet geldi ve Smite 2; PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5’de resmen oynaması ücretsiz bir hâle geldi.

Oyunda 45 farklı tanrıdan birini seçerek diğer oyunculara karşı farklı modlarda mücadele edebiliyorsunuz. Ayrıca oyunda çapraz platform desteği de var. Böylece hangi platformda olduğunuz fark etmeksizin arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz.