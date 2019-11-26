Snapchat’in artan kullanıcı sayısıyla yüzü gülen Snap, sevilen uygulaması Bitmoji’yi de ihmal etmiyor. Amerikalı şirket, oluşturduğunuz dijital avatarınızın kıyafetlerini parça parça özelleştirmenize olanak tanıyan Mix and Match adlı özelliğini Android ve iOS kullanıcılarına sundu.

Geçtiğimiz günlerde kendinizi yaşlandırıp gençleştirebileceğiniz yapay zeka temelli yeni Snapchat filtresini yayınlayan Snap, bu kez de Bitmoji tarafında bir yenilik yaptı. Amerikalı şirket, kullanıcıların kendi dijital avatarlarının kıyafetlerini diledikleri gibi özelleştirebilmelerine imkan tanıyan Mix and Match adlı yeni özelliğini yayınladı.

Mix and Match özelliğini kullanarak, Bitmoji’nizi adeta bir moda ikonuna dönüştürmek oldukça kolay. Bitmoji veya Snapchat uygulamalarında Avatar Tasarımcısı'na giriş yapın ve giydiğiniz veya giymek istediğiniz 'tasarıma' benzer tişört, sweatshirt, pantolon, ayakkabı ve diğer kıyafetleri seçin.

Snap ayrıca gerçek dünyadaki markaların ürünlerini dijital avatarına giydirmek isteyen kullanıcılara yüzde 20 indirim sunuyor. Şirket, kullanıcıların kim olduklarını daha iyi yansıtan bir karakter yaratmasını sağlayarak, platforma olan bağlılıklarını artırmayı amaçlıyor.

Facebook, halihazırda kullanıcıların avatarlarını detaylı olarak kişiselleştirmelerine imkan tanıyor. Bu nedenle Snapchat’in biraz yavaş kaldığını düşünebilirsiniz; ancak şirketin geç de olsa bu özelliği platforma entegre etmesi, pek çok kişiyi sevindirmiş olsa gerek. Snap, 2016 yılında Bitmoji'nin geliştiricisi Bitstrips'i 100 milyon dolara satın almıştı.