Herkesin bir film izleme tarzı olsa da birçoğumuz hem kalbimizi ısıtacak hem de kahkahalara boğacak romantik komedilere hayır demeyiz. O zaman son zamanlarda keyifli zaman geçirmek istiyor ama ne izleyeceğinizi bulamıyorsanız size son 5 yılın en iyi romantik komedi filmlerini sunuyoruz.

İşte 2019'dan bu yana en çok konuşulan ve sevilen 23 romantik komedi film!

Listemize geçmeden önce 2011-2019 arası listemize de göz atabilirsiniz. Listede yer almayan bazı 2019 filmlerini yeni listemizde görebilirsiniz.

İşte son yılların en sevilen romantik komedi filmlerinin listesi:

Red, White & Royal Blue (2023) The Valet (2022) The Map of Tiny Perfect Things (2021) The Lost City (2022) The Broken Hearts Gallery (2020) The Idea of You (2024) Happiest Season (2020) The Fall Guy (2024) Shortcomings (2023) Emma. (2020) I Want You Back (2022) Always Be My Maybe (2019) Bros (2022) Licorice Pizza (2021) Palm Springs (2020) Fire Island (2022) I'm Your Man (2021) Hit Man (2023) Spontaneous (2020) The Worst Person in the World (2021) Musica (2024) The Half of It (2020) Rye Lane (2023)

Red, White & Royal Blue (2023)

Yönetmen: Matthew López

Matthew López Rotten Tomatoes: %75

%75 Oyuncular: Uma Thurman, Nicholas Galitzine, Sarah Shahi, Ellie Bamber

ABD başkanının oğlu ile bir İngiliz prensinin arasında filizlenen aşk hem politik hem de kültürel engelleri aşmak zorunda kalır. Sıcak, mizahi ve kışkırtıcı bir romantizm hikâyesi.

The Valet (2022)

Yönetmen: Richard Wong

Richard Wong Rotten Tomatoes: %76

%76 Oyuncular: Eugenio Derbez, Samara Weaving, Max Greenfield

Ünlü bir aktris, bir paparazzi skandalından kurtulmak için vale görevlisi Antonio’dan erkek arkadaşı rolü yapmasını ister. Beklenmedik bir şekilde gelişen bu plan, sıcak ve eğlenceli bir hikâyeye dönüşür. Kültürel farklılıklar ve samimi ilişkiler üzerine kurulu bu romantik komedi, izleyenleri hem güldürüyor hem de duygulandırıyor.

The Map of Tiny Perfect Things (2021)

Yönetmen: Ian Samuels

Ian Samuels Rotten Tomatoes: %78

%78 Oyuncular: Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris

Zaman döngüsünde sıkışıp kalmış iki genç, birbirlerini bulduklarında dünyadaki küçük ama mükemmel anları keşfetmeye başlar. Hem duygusal hem de eğlenceli olan bu film, hayatın detaylarına ve anların kıymetini bilmeye dair derin bir mesaj içeriyor.

The Lost City (2022)

Yönetmen: Adam Nee, Aaron Nee

Adam Nee, Aaron Nee Rotten Tomatoes: %79

%79 Oyuncular: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe

Bir aşk romanı yazarı, kitaplarında geçen hayali bir şehri bulmak için kaçırılır. Onu kurtarmaya çalışan kapak modeli ise işleri daha da komik ve karmaşık bir hâle getirir. Sandra Bullock ve Channing Tatum’un harika enerjisiyle dolu bu aksiyon dolu romantik komedi, kahkaha ve macera garantisi sunuyor.

The Broken Hearts Gallery (2020)

Yönetmen: Natalie Krinsky

Natalie Krinsky Rotten Tomatoes: %80

%80 Oyuncular: Geraldine Viswanathan, Dacre Montgomery, Utkarsh Ambudkar

İlişkilerde kaybettiği her şeyin bir anısını saklayan Lucy, kendi gibi başlarından hikâyeler biriktirenler için “Kırık Kalpler Galerisi” adında bir mekân açar. Hem hüzünlü hem de komik bir yolculuğun öyküsü olan bu film, aşk acısını sanata dönüştürmenin ne kadar iyileştirici olabileceğini gösteriyor.

The Idea of You (2024)

Yönetmen: Michael Showalter

Michael Showalter Rotten Tomatoes: %81

%81 Oyuncular: Anne Hathaway, Nicholas Galitzine, Ella Rubin, Annie Mumolo

40 yaşındaki bir anne, kızını bir müzik festivaline götürdüğünde kendisinden genç bir rock yıldızıyla arasında beklenmedik bir ilişki filizlenir. Aşk, yaş farkı ve hayallerin peşinden gitme temalarını ele alan bu film, duygusal ve romantik bir hikâye sunuyor.

Happiest Season (2020)

Yönetmen: Clea DuVall

Clea DuVall Rotten Tomatoes: %82

%82 Oyuncular: Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Mary Steenburgen , Victor Garber

Harper ve Abby, Harper’ın ailesini ziyarete giderken romantik bir tatil planlar ancak Abby, Harper’ın ailesine henüz eşcinsel olduğunu açıklamadığını öğrenince işler karışır. Aile, aşk ve dürüstlük temalarını işleyen bu eğlenceli ve dokunaklı film, tatil sezonuna renk katıyor.

The Fall Guy (2024)

Yönetmen: David Leitch

David Leitch Rotten Tomatoes: %82

%82 Oyuncular: Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson

Bir eski dublör, kaybolan bir aktörü bulmak için geçmiş kariyerine geri döner. Hollywood'un aksiyon dolu dünyasında geçen bu film hem romantik hem de komedi unsurlarıyla izleyiciyi içine çeken eğlenceli bir macera sunuyor. Ryan Gosling ve Emily Blunt’un kimyası, filmi sürükleyici kılıyor.

Shortcomings (2023)

Yönetmen: Randall Park

Randall Park Rotten Tomatoes: %85

%85 Oyuncular: Justin H. Min, Sherry Cola, Ally Maki

Hayatındaki memnuniyetsizliklerle boğuşan Ben, ilişkilerini ve kendisini sorgulamak zorunda kalır. Randall Park’ın ilk yönetmenlik denemesi olan bu film; kültürel kimlik, ilişkiler ve kişisel keşif temalarını eğlenceli ve samimi bir şekilde ele alıyor.

Emma. (2020)

Yönetmen: Autumn de Wilde

Autumn de Wilde Rotten Tomatoes: %86

%86 Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy

Jane Austen’ın klasik romanından uyarlanan bu film, kendi kibirli ve müdahaleci doğasıyla çevresindeki ilişkileri karmaşıklaştıran genç ve güzel Emma Woodhouse’un hikâyesini anlatıyor. Göz kamaştırıcı kostümler, zarif mekânlar ve mizahi dokunuşlarla dolu bu uyarlama, Austen hayranları için gerçek bir şölen.

I Want You Back (2022)

Yönetmen: Jason Orley

Jason Orley Rotten Tomatoes: %87

%87 Oyuncular: Charlie Day, Jenny Slate, Scott Eastwood

Ayrıldıkları eski sevgililerini geri kazanmak isteyen iki yabancı, birlikte bir plan yaparak eski sevgililerinin yeni ilişkilerini sabote etmeye çalışır. Komedi ve romantizmin başarılı bir şekilde harmanlandığı bu film, izleyicilere eğlenceli ve içten bir hikâye sunuyor.

Always Be My Maybe (2019)

Yönetmen: Nahnatchka Khan

Nahnatchka Khan Rotten Tomatoes: %89

%89 Oyuncular: Ali Wong, Randall Park, Keanu Reeves

Ali Wong ve Randall Park’ın canlandırdığı eski çocukluk arkadaşları, yıllar sonra beklenmedik bir şekilde yeniden bir araya gelir. Birbirinden tamamen farklı yaşamlar yaşayan ikili, eski hislerin yeniden filizlenip filizlenmeyeceğini keşfeder. Filmde Keanu Reeves’in kendisini canlandırdığı sahneler ise mizahın zirve yaptığı anlar.

Bros (2022)

Yönetmen: Nicholas Stoller

Nicholas Stoller Rotten Tomatoes: %89

%89 Oyuncular: Billy Eichner, Luke Macfarlane, TS Madison, Monica Raymund

Film, LGTBQ+ topluluğuna odaklanan ilk büyük prodüksiyon romantik komedilerden biri. Kendi dünyasında rahatsız edici bir romantizmden kaçınan Bobby ve kasıtlı şekilde derin duygulardan uzak durmaya çalışan Aaron arasındaki çekim, izleyiciyi hem gülümsetiyor hem de düşünmeye itiyor.

Licorice Pizza (2021)

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson Rotten Tomatoes: %90

%90 Oyuncular: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits

1970’lerin San Fernando Vadisi’nde geçen bu büyüleyici hikâye, genç bir girişimci olan Gary ve onun hayatına beklenmedik bir şekilde giren Alana’nın ilişkisini konu alıyor. Paul Thomas Anderson’ın eşsiz tarzıyla harmanlanmış film; gençlik aşkı, macera ve nostalji dolu anlarla izleyiciyi büyülüyor.

Palm Springs (2020)

Yönetmen: Max Barbakow

Max Barbakow Rotten Tomatoes: %94

%94 Oyuncular: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Meredith Hagner

Çıkmaza girmiş bir dünya düşünün, bir düğün gününü sonsuza dek yaşamak zorundasınız. Andy Samberg ve Cristin Milioti’nin mükemmel kimyasıyla, bu şeytan tüyü film hem zaman döngüsü klişesine yaratıcı bir yorum getiriyor hem de şahane bir aşk hikâyesi veriyor.

Fire Island (2022)

Yönetmen: Andrew Ahn

Andrew Ahn Rotten Tomatoes: %94

%94 Oyuncular: Joel Kim Booster, Bowen Yang, Conrad Ricamora

Jane Austen’ın “Aşk ve Gurur” romanına modern ve queer bir dokunuş getiren film, bir grup arkadaşın ikonik Fire Island’da geçirdiği bir haftayı anlatıyor. Aşk, dostluk ve kimlik temalarını eğlenceli bir şekilde işleyen hikâye hem dokunaklı hem de bol kahkahalı anlar vadediyor.

I'm Your Man (2021)

Yönetmen: Maria Schrader

Maria Schrader Rotten Tomatoes: %95

%95 Oyuncular: Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller, Hans Löw

Alma, bir araştırma fonu için üç hafta boyunca insansı bir robotla yaşamak zorunda kalır. Bu robot, onun mükemmel partneri olmak için tasarlanmıştır. Mizah, romantizm ve felsefi sorularla dolu film, aşk ve insan doğası üzerine düşündürüyor.

Hit Man (2023)

Yönetmen: Richard Linklater

Richard Linklater Rotten Tomatoes: %95

%95 Oyuncular: Glen Powell, Adria Arjona, Retta

Sıradan bir adam olan Gary, polis için gizli görevlerde çalışan bir "kiralık katil" gibi davranır ancak bir kadınla olan beklenmedik karşılaşması işleri karmaşık hâle getirir. Richard Linklater’ın mizahi dokunuşuyla harmanlanmış bu romantik komedi, aksiyon ve eğlenceyi bir arada sunuyor.

Spontaneous (2020)

Yönetmen: Brian Duffield

Brian Duffield Rotten Tomatoes: %96

%96 Oyuncular: Katherine Langford, Charlie Plummer, Hayley Law, Yvonne Orji

Lise öğrencilerinin ani patlamalarla öldüğü bir dünyada, iki genç aşkı ve hayatı anlamlandırmaya çalışır. Hem kara mizah hem de duygusal derinlikle dolu film, beklenmedik bir şekilde güldürürken hüzünlendiriyor da.

The Worst Person in the World (2021)

Yönetmen: Joachim Trier

Joachim Trier Rotten Tomatoes: %96

%96 Oyuncular: Anders Danielsen Lie, Maria Grazia Di Meo, Renate Reinsve, Herbert Nordrum

Julie, hayatının aşkını ve kendi yolunu bulmaya çalışırken bir dizi iniş çıkışlı ilişki ve hayat değişikliği yaşar. Renate Reinsve'nin etkileyici performansıyla öne çıkan film, modern romantizmi ve kişisel keşiflerin karmaşıklığını ustalıkla ele alıyor.

Musica (2024)

Yönetmen: Rudy Mancuso

Rudy Mancuso Rotten Tomatoes: %96

%96 Oyuncular: Rudy Mancuso, Camila Mendes, JB Smoove, Francesca Reale

Hayallerini müzikle ifade etmeye çalışan genç bir adam, kendisini büyük bir aşk ve yaratıcı bir keşif yolculuğunun içinde bulur. Rudy Mancuso’nun yönetmenlik debutu olan film, Latin kültürü ve müziğini romantizmle harmanlayan büyüleyici bir hikâye.

The Half of It (2020)

Yönetmen: Alice Wu

Alice Wu Rotten Tomatoes: %97

%97 Oyuncular: Leah Lewis, Daniel Diemer, Alexxis Lemire

Küçük bir kasabada yaşayan Ellie, sınıf arkadaşının hoşlandığı kıza âşık olur ve kendini karmaşık bir aşk üçgeninin tam ortasında bulur. Alice Wu'nun yönettiği bu duygu yüklü film; dostluk, kimlik ve aşkın farklı yüzlerini zarif bir şekilde ele alıyor.

Rye Lane (2023)

Yönetmen: Raine Allen-Miller

Raine Allen-Miller Rotten Tomatoes: %98

%98 Oyuncular: David Jonsson, Vivian Oparah, Charlie Knight, Simon Manyonda

Londra'nın güneyinde, ayrılık acısıyla boğuşan iki yabancı, bir gün boyunca birbirlerinin yaralarını iyileştirmek için beklenmedik bir bağ kurar. Samimi diyalogları ve enerji dolu romantik ve taze bir hikâye izleyeceksiniz.

Siz bu filmlerden hangisini izlediniz ve beğendiniz?

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