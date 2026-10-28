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Sony, 30. Yıl Özel PlayStation'ın Tarihini Anlatan Kitabını Tanıttı (Konsol Fiyatına Kitap)

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Sony, arşiv prototipleri ve tasarımcı notlarını içeren 30. yıl PlayStation tarih kitabını tanıttı.

Sony, 30. Yıl Özel PlayStation'ın Tarihini Anlatan Kitabını Tanıttı (Konsol Fiyatına Kitap)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PlayStation’ın 30 yıllık serüvenini ölümsüzleştiren kapsamlı bir arşiv kitabını duyurdu.

Bağımsız yayıncı Read-Only Memory iş birliğiyle hazırlanan "PlayStation: The First 30 Years", markanın dünden bugüne geçirdiği evrimi daha önce gün yüzüne çıkmamış görsel belgelerle gözler önüne seriyor. 400 sayfalık bu dev eser 125 dolarlık standart sürümün yanı sıra, sınırlı sayıda üretilen 325 dolarlık özel koleksiyoncu sürümüyle satışa sunuluyor.

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Sony, 30. Yıl Özel PlayStation'ın Tarihini Anlatan Kitabını Tanıttı (Konsol Fiyatına Kitap)
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PlayStation arşivlerinin kapıları ilk kez açılıyor

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375 × 295 mm boyutlarında, sert kapaklı ve yaklaşık beş kilogram ağırlığındaki bu devasa cilt, PlayStation’ın oyun endüstrisini nasıl yeniden şekillendirdiğini ayrıntılı bir görsel kronolojiyle aktarıyor.

Kitabın en dikkat çekici yönü ise PlayStation’ın gizli Ar-Ge arşivlerine erişim sağlaması. Okuyucular, orijinal PlayStation’dan modern PS5 dönemine kadar uzanan süreçte üretilmiş nadir konsol ve kumanda prototiplerini, konsept çizimlerini, deneysel modelleri ve bugüne dek kamuoyuyla paylaşılmamış tasarım aşamalarını ilk elden inceleme fırsatı bulacak.

İki farklı sürümle geliyor

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Eser yalnızca arşiv fotoğraflarıyla sınırlı kalmıyor, PlayStation kimliğini inşa eden kilit isimlerin yorumlarına da yer veriyor. "PlayStation’ın babası" olarak anılan Ken Kutaragi, efsanevi kontrolcü tasarımcısı Teiyu Goto ve günümüz Sony cihazlarının görsel diline yön veren Yujin Morisawa’nın anlatımları kitaba eşlik ediyor. Görsel yönetmenliğini Michael C. Place, tasarımını Nicole Motby ve fotoğraf çekimlerini Benedict Redgrove’un üstlendiği çalışma iki farklı seçenekle raflara çıkıyor:

  • Standart Sürüm (125 dolar): Kabartmalı ve gofre baskılı kapak, folyo yaldız detaylar ve dört adet kumaş ayraç içeriyor.
  • Koleksiyoncu Sürümü (325 dolar): Sadece 2.000 adetle sınırlı. Açık dikişli sırt yapısı, folyo baskılı özel sunum kutusu, beş renkli neon mürekkeple basılmış iç detaylar ve Teiyu Goto ile Benedict Redgrove tarafından imzalanmış özel bir fotoğraf baskısı (365 × 285 mm) ile geliyor.

Kasım ayında teslimatlarına başlanması planlanan PlayStation: The First 30 Years için ön siparişler globalde açılmış durumda. Türkiye'de resmî satışının olup olmayacağı ise şimdilik belirsiz.

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