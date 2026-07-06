Sony'ye Yönelik "Diskleri Öldürmeyin" Kampanyası, 4 Günde 100.000 İmzaya Ulaştı

Sony'nin fiziksel disk üretimini durduracağını açıklamasının ardından oyuncular imza kampanyası başlatmış durumda.

Hatırlayacağınız üzere Sony, Ocak 2028 itibarıyla yeni PlayStation oyunları için fiziksel disk üretimini tamamen durduracağını açıkladı.

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Elbette oyuncular bu kararı pek de normal karşılamadı ve sosyal medyadaki boykot dalgasının ardından başlatılan "Don’t Kill the Disc" (Diskleri Öldürmeyin) imza kampanyası, sadece dört gün içinde tam 100.000 imzaya ulaştı.

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Peki oyuncular neden bu kadar öfkeli?

Kampanyayı başlatanların ve destekçilerin argümanı oldukça net. Fiziksel bir disk, gerçekten sahip olduğunuz bir oyundur. Onu arkadaşınıza ödünç verebilir, takas edebilir, satabilir veya koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz ancak kutunun içinden sadece bir indirme kodu çıkması, o oyuna sahip olduğunuz anlamına gelmez, yalnızca dijital bir lisans kiraladığınız anlamına gelir.

Üstelik geçmişte satın alınan bazı dijital filmlerin kütüphanelerden silindiği ve oyunların satıştan kaldırıldığı düşünülürse, oyuncuların endişesi haksız sayılmaz.

Sony, 2013'teki sözünü unutmuşa benziyor

İmza kampanyasında, Sony’nin 2013 yılında verdiği "PlayStation oyuncuları oyunlarını sonsuza kadar saklayabilecek" sözü de yeniden hatırlatıldı. Dijitalleşmeye tamamen karşı olmadıklarını belirten oyuncular, asıl sorunun seçme şanslarının ellerinden alınması olduğunu vurguluyor. Ayrıca bu kararın, fiziksel oyun satışı yapan devasa bir perakende sektörünü ve binlerce istihdamı da baltalayacağı söyleniyor.

Sony cephesinde ise şimdilik derin bir sessizlik hâkim. Eh, Sony muhtemelen bu kararı vermeden önce aylarca pazar analizi yaptı ve gelecek tepkileri öngörerek adım attı. Yine de imza kampanyası Sony’ye geri adım attırır mı bilinmez ama oyuncuların kolay kolay pes etmeyeceği kesin.