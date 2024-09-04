PlayStation 5 Pro, Muhtemelen Böyle Görünecek [Video]

Technizo Concept isimli bir kanal, şu ana kadar çıkan sızıntıları birleştirerek PS5 Pro'nun tasarımını içeren konsept bir video paylaştı. Video, cihazın muhtemel görünümüne şu ana kadarki en net bakışı atmamızı sağlıyor.

Sony, çok uzun süredir söylentileri dolaşan PlayStation 5 Pro’yu tanıtmaya hazırlanıyor. Öyle ki tüm söylentiler, şirketin yeni konsolu bu ay bitmeden bizlerle buluşturacağı yönünde. Geçen hafta PS5 Pro’nun muhtemel tasarımının güvenilir kaynak bilbil-kun tarafından sızdırıldığını görmüştük.

Şimdi ise geçen hafta sızan tasarımdan esinlenerek oluşturulan bir konsept video paylaşıldı. Bu video, PS5 Pro’nun aşağı yukarı nasıl görüneceğini gözler önüne serdi.

PS5 böyle gözükebilir

*Konsept video

*Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

Video konsept görüntüler paylaşan Technizo Concept isimli kanal tarafından hazırlandı. Yani gerçek bir video kesinlikle değil. Konsolun bu videodaki gibi görünmeme ihtimali de var. Yine de şu ana kadarki tüm sızıntıları birleştirip PS5 Pro’nun muhtemel tasarımına en net bakışı atmamızı sağlıyor.

PS5 Pro, PlayStation Slim’i andıran bir tasarımla gelecek. En büyük fark, orta kısma eklenen ve yukarıya doğru uzanan şekilde tasarlanmış olan üçlü çizgiler olacak. Bunun dışında konsolun Slim’e kıyasla biraz daha kalın olduğunu göreceğiz.

Bu videoda PS5 Pro’ya disk sürücüsü eklendiğini görüyoruz. Ancak bu kısmın gerçek cihazda yer almama ihtimali de var. Öyle ki bilbil-kun, tasarımı sızdırdığında modelin tamamen dijital olarak gelebileceğini, disk sürücüsü içermeme ihtimali olduğunu belirtmişti. Bunun Sony’nin masrafları azaltmak için yapabilecek olmasını da eklemişti.

PS5 Pro’nun resmî çıkış tarihi hâlâ belli değil. Ancak eylülün ortasına kadar tanıtılma ihtimali yüksek. Yani ya bu hafta ya da önümüzdeki hafta ansızın duyurulduğunu görebiliriz.