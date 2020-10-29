Sony, PlayStation App isimli mobil uygulamasını güncelledi. Bu güncelleme, uygulamayı PlayStation 5'le de uyumlu hale getirirken kullanıcılara çok sayıda yenilik sunuyor. Etaplar halinde dağıtılacak uygulama, dünya çapındaki tüm oyunculara ulaştırılacak.

Sony, PlayStation 5'le de uyumlu olarak çalışan "PlayStation App" isimli uygulamasını yenilediğini duyurdu. Sony tarafından yapılan açıklamalarda, bu uygulamayla birlikte oyuncuların, konsollarından uzak olmaları durumunda bile oyunlarından uzak kalmayacaklarını söylüyor. Üstelik uygulamanın PlayStation 5 destekli yeni sürümü, eskisinden çok daha gelişmiş bir yapıya sahip.

PlayStation App'in yeni sürümü, iOS 12 ile Android 6 ve üzeri sürümleri kullanan tüm akıllı telefon sahiplerine ulaştırılacak. Dağıtımın etaplar halinde olacağını söyleyen Sony yetkilileri, uygulamadaki en dikkat çekici yeniliğin, yeni arayüz olduğunu söylüyor. Ayrıca kullanıcılar, yeni sürümle birlikte sesli sohbet ve PS Store entegrasyonu gibi özellikleri de kullanabilecekler.

PlayStation App'in yeni sürümü işte böyle görünüyor

Sony'ye göre PlayStation App'in güncellenen kullanıcı arayüzü, eskisinden daha şık olmasının yanı sıra daha işlevsel. Sony, kullanıcıların bu arayüzü kullanarak, oynadıkları son oyunlarla ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olabiliyorlar. Ayrıca oyuncular, artık kazandıkları kupalara da PlayStation App üzerinden erişebiliyorlar.

Sony, PlayStation hesabına sahip olan oyuncuların mesajlaşabilmelerini sağlayan bir uygulamayı bugüne kadar ayrı olarak sunuyordu. Ancak yeni sürümle birlikte bu durum değişecek. "PS Messages" isimli özellik, PlayStation App'e entegre edilecek. Ayrıca kullanıcılar, PlayStation App'in yeni sürümüyle 15 kişiye kadar sesli görüşme yapıp, sohbet grupları oluşturabilecekler.

Bu arada kullanıcılar, PlayStation App'in yeni sürümüyle birlikte PlayStation 4 ve PlayStation 5'ler için uzaktan indirme yapmaya başlayabilecekler. Ayrıca PlayStation 5 sahiplerine özel olarak oyunları uzaktan başlatma, konsoldaki depolama alanını yönetme ve PlayStation 5'te oturum açma gibi özellikleri de kullanabilecekler.

Sony, PlayStation App uygulamasının kullanılabilmesi için her şeyden önce bir PlayStation Network (PSN) hesabına sahip olunması gerektiğini ifade ediyor. Eğer PSN hesabınız var ancak bugüne kadar PlayStation App'i edinmediyseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak iOS, burada bulunan bağlantıyı kullanarak da Android sürümüne erişim sağlayabilirsiniz.