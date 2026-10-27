Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Sony, PS5’te Güvenlik Açığı Keşfeden Araştırmacıya 50 Bin Dolar Ödül Verdi!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Bir hacker, PS5’te güvenlik açığı keşfetti. Sony, bu açık nedeniyle ona 50 bin dolar ödül verdi.

Sony, PS5’te Güvenlik Açığı Keşfeden Araştırmacıya 50 Bin Dolar Ödül Verdi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son zamanlarda jailbreak olaylarıyla gündemde olan PlayStation 5, şimdi ise farklı bir güvenlik açığıyla karşımızda. Öyle ki bir hacker, konsol üzerinde Linux işletim sisteminin çalıştırılmasına imkan tanıyan kritik bir PlayStation 5 açığı keşfetmiş.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Paylaşılan bilgilere göre Sony de bu güvenlik açığını keşfeden araştırmacıya tamı tamına 50 bin dolar (2,4 milyon TL) ödül verdi.

50 bin dolarlık ödül aldı, oyun dünyasından tepki çekti

İddiaya göre açığı ilk olarak geçtiğimiz yıl bir başka araştırmacı keşfetti. Ancak o Sony yamalamasın diye GTA 6 çıkış yapana kadar saklamayı planlıyordu. Fakat süreç planlandığı gibi işlemedi. Söz konusu güvenlik açığı, daha sonra 'Jordy' isimli bir başka kullanıcı tarafından yapay zeka araçları yardımıyla bağımsız olarak tekrar keşfedildi. Açığı topluluğun faydalanması için gizli tutmak yerine Sony'nin resmi hata ödülü programına bildiren Jordy, açığın üçüncü bir kişi tarafından da keşfedilmiş olması nedeniyle bu adımı attığını ifade etti.

Geliştiricinin ödülü alma gerekçesi ise tamamen kişisel koşullara dayanıyor. IGN'e konuşan Jordy, annesinin ölümcül derecedeki hastalığı nedeniyle üzerinde hissettiği yoğun kişisel baskı sonucunda açığı doğrudan Sony'ye bildirip 50.000 dolarlık ödülü alma kararı verdiğini açıkladı. Ödül onaylandıktan sonra X üzerinden aldığı ödülün ekran görüntüsünü paylaşan araştırmacı, "Bununla en azından GTA'yı satın alabilirim sanırım." notunu düştü.

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral hale gelerek milyonlarca görüntülemeye ulaştı.Modlama ve jailbreak camiasından gelen tepkiler gecikmedi. Birrçok kullanıcı, GTA 6 nedeniyle açığın erkenden bildirilip kapatılmasına öfkelendi. Jordy ise eleştirilere oldukça net bir dille yanıt verdi: “Neredeyse 30 yaşındayım. İnsanların bir oyunu korsan oynayamaması umurumda bile değil, kaldı ki modlamayı mümkün kılmak gibi bir niyetim de yok.”

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

GTA 6 Çıkışına Sayılı Günler Kala PS5'e Kritik Bir Güncelleme Geldi

GTA 6 Çıkışına Sayılı Günler Kala PS5'e Kritik Bir Güncelleme Geldi

Rockstar Açıkladı: GTA 6 Bekleyenleri Sevindirecek Haber

Rockstar Açıkladı: GTA 6 Bekleyenleri Sevindirecek Haber

Football Manager 27, 5 Gün Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek: İşte Bilmeniz Gerekenler!

Football Manager 27, 5 Gün Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek: İşte Bilmeniz Gerekenler!

GTA 6 Haritasının Kaç Yıldır Hazırlandığı Açıklandı: İşte Geliştirme Sürecine Dair Yeni Detaylar!

GTA 6 Haritasının Kaç Yıldır Hazırlandığı Açıklandı: İşte Geliştirme Sürecine Dair Yeni Detaylar!

Game Pass Zorunluluğu Bitiyor: Xbox’ın Yeni Bulut Oyun Hizmetinin Detayları ve Fiyatları Açıklandı

Game Pass Zorunluluğu Bitiyor: Xbox’ın Yeni Bulut Oyun Hizmetinin Detayları ve Fiyatları Açıklandı

Yeni Xbox'ın Çıkış Tarihi Sızdırıldı: "Yuh!" Dedirten Muhtemel Fiyatı da Paylaşıldı

Yeni Xbox'ın Çıkış Tarihi Sızdırıldı: "Yuh!" Dedirten Muhtemel Fiyatı da Paylaşıldı

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

Steam’e “Ne Oynasam?” Derdini Bitirecek Harika Bir Özellik Geldi

Steam’e “Ne Oynasam?” Derdini Bitirecek Harika Bir Özellik Geldi

Playstation

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

TOD Üzerinden Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Nasıl Canlı İzlenir?

TOD Üzerinden Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Nasıl Canlı İzlenir?

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, Otomatik Vitesi Sağlam Olan 5 Model

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, Otomatik Vitesi Sağlam Olan 5 Model

Avengers: Doomsday’den Yepyeni Tanıtım Fragmanı Geldi [Video]

Avengers: Doomsday’den Yepyeni Tanıtım Fragmanı Geldi [Video]

Yenilenen Chery Tiggo 7 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Yenilenen Chery Tiggo 7 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Togg T10F 4More İçin Tasarım Odaklı Özel Kehribar Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatı

Togg T10F 4More İçin Tasarım Odaklı Özel Kehribar Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com