Bir hacker, PS5’te güvenlik açığı keşfetti. Sony, bu açık nedeniyle ona 50 bin dolar ödül verdi.

Son zamanlarda jailbreak olaylarıyla gündemde olan PlayStation 5, şimdi ise farklı bir güvenlik açığıyla karşımızda. Öyle ki bir hacker, konsol üzerinde Linux işletim sisteminin çalıştırılmasına imkan tanıyan kritik bir PlayStation 5 açığı keşfetmiş.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Paylaşılan bilgilere göre Sony de bu güvenlik açığını keşfeden araştırmacıya tamı tamına 50 bin dolar (2,4 milyon TL) ödül verdi.

50 bin dolarlık ödül aldı, oyun dünyasından tepki çekti

İddiaya göre açığı ilk olarak geçtiğimiz yıl bir başka araştırmacı keşfetti. Ancak o Sony yamalamasın diye GTA 6 çıkış yapana kadar saklamayı planlıyordu. Fakat süreç planlandığı gibi işlemedi. Söz konusu güvenlik açığı, daha sonra 'Jordy' isimli bir başka kullanıcı tarafından yapay zeka araçları yardımıyla bağımsız olarak tekrar keşfedildi. Açığı topluluğun faydalanması için gizli tutmak yerine Sony'nin resmi hata ödülü programına bildiren Jordy, açığın üçüncü bir kişi tarafından da keşfedilmiş olması nedeniyle bu adımı attığını ifade etti.

Geliştiricinin ödülü alma gerekçesi ise tamamen kişisel koşullara dayanıyor. IGN'e konuşan Jordy, annesinin ölümcül derecedeki hastalığı nedeniyle üzerinde hissettiği yoğun kişisel baskı sonucunda açığı doğrudan Sony'ye bildirip 50.000 dolarlık ödülü alma kararı verdiğini açıkladı. Ödül onaylandıktan sonra X üzerinden aldığı ödülün ekran görüntüsünü paylaşan araştırmacı, "Bununla en azından GTA'yı satın alabilirim sanırım." notunu düştü.

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral hale gelerek milyonlarca görüntülemeye ulaştı.Modlama ve jailbreak camiasından gelen tepkiler gecikmedi. Birrçok kullanıcı, GTA 6 nedeniyle açığın erkenden bildirilip kapatılmasına öfkelendi. Jordy ise eleştirilere oldukça net bir dille yanıt verdi: “Neredeyse 30 yaşındayım. İnsanların bir oyunu korsan oynayamaması umurumda bile değil, kaldı ki modlamayı mümkün kılmak gibi bir niyetim de yok.”