Sony Tuşları Değiştirilebilir Oyun Kolu Üzerinde Çalışıyor

Gelişmiş tetik hissiyatı, özel titreşim motoru ve kablosuz şarj gibi sunduğu özelliklerle büyük ses getiren PlayStation 5 DualSense kontrolcüsü ile ilgili hem PS5 kullanıcılarını hem de oyun severleri heyecanlandıracak bir iddia ortaya atıldı. Kontrolcünün tuşlarıyla ilgili bir sorun yaşadığınızda tuşları değiştirebileceksiniz.

Satışa sunulduğu günden beri büyük tartışmalara yol açan PlayStation oyun kontrolcüsü ile ilgili gündemden düşmeyecek bir iddia ortaya atıldı. Bazı kullanıcılara göre DualSense konforlu değilken bazısına göre oyun kumandası oldukça konforlu ve çokca seviliyor. Hatta o kadar seviliyor ki BAFTA Awards’ın Twitter üzerinden yaklaşık 2 ay önce düzenlediği ankette, oyun severler kullandıkları oylarla PlayStation DualSense’i en iyi oyun kolu olarak belirlemişti.

Ortaya çıkan iddialara göre Sony, DualSense’in özelliklerinde değişikliğe gidiyor. İsminin PlayStation 5 Pro Controller olacağı iddia edilen bu yeni oyun kolunun tasarımında, tuşların diziliminde değişiklik gözlemlenmezken sunacağı çoğu özellikle Xbox Elite serisine benzeyecek.

Tuşları değiştirilebilir oyun kumandası

(Görsel: Thrustmaster'ın PS için özel geliştirdiği gamepad)

Tom Henderson’ın iddiasına göre Sony, Xbox Elite serisi oyun kontrolcüsüne benzeyen bir PS5 Pro kontrolcüsü geliştiriyor. İddiaya göre PS5 Pro adı verilen bu yeni oyun kumandası tam basma hareketinin hızlı bir şekilde devreye girmesini sağlayan özel tasarlanmış bir tetik sistemine, çıkarılabilir tutma yerlerine ve çıkarılabilir analog çubuklara sahip olacak.

Ortaya atılan iddialara göre kontrolcünün özellikleri Xbox Elite serisinde sunulan özelliklere çok benziyor. Ancak iki oyun kolu arasındaki en büyük fark analog çubuklarda olacak gibi görünüyor. Xbox’ın oyun kolunda da çubuklar değiştirilebilir kapaklara ve ayarlanabilir hareket özelliklerine sahip fakat PS5 Pro’nun baş parmakla kontrol edilebilen bütün kısımlarının değiştirilebilir olduğu iddia ediliyor. Bu iddialar doğruysa kullanıcılar yeni bir oyun kontrolcüsü almak yerine, arızalı kısımları rahatlıkla değiştirebilecek.

İddialara konu olan PlayStation 5 Pro Controller ile ilgili Sony’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve oyun kolunun ne zaman tanıtılacağı hakkında hiçbir bilgi yok. Bu iddiaların gerçek olup olmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.