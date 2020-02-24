Sony'nin Akıllı Telefon İsimlerindeki Kararsızlığı Sürüyor

Sony, akıllı telefonlarını isimlendirme konusundaki kararlarıyla kafaları karıştırmaya devam ediyor. Xperia Z serisinin ardından ipin ucunu kaçıran Sony, XA'lar, XZ'ler ve Xperia 1 derken şimdi de yeni nesil amiral gemisi için Xperia 1 II ismini seçerek ters köşe yaptı.

Sony yeni nesil amiral gemisi telefonu Xperia 1 II'yi tanıttı. Ancak akıllı telefon ilk bakışta özelliklerinden çok ismiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda isimlendirme konusunda ilginç tercihler yapan Sony, bu kez nispeten daha anlamlı bir tercih yapmış olabilir.

Sony aslında kullanıcılardan en son amiral gemisi telefonunu "Xperia 1 Mark 2" olarak adlandırmasını istiyor. Akıllı telefonun öne çıkan özelliklerinden biri kamerası ve teknoloji devi, Alpha serisi kameralarındaki isimlendirme formatını yeni modeli ile birlikte telefonlara taşıdı. Sonuç olarak Xperia 1'in halefi olarak tanıtılan akıllı telefonun ismi romen rakamı ile güncellendi. Xperia 1 II adı her ne kadar karışıklıklara yol açacak gibi görünse de 'Mark 2' olarak düşünüldüğünde kulağa mantıklı geliyor.

Geriye dönüp baktığımızda, Sony'nin Xperia Z1'den Xperia Z5'e kadar olan amiral gemileri seri olarak oldukça anlaşılabilirdi. Ancak şirketin daha sonra Xperia Z ismini tabletlerde de kullanması, kafaları karıştırmıştı.

Sony 2016'da yine korkunç bir seçim yaparak, sıkça eleştirilen "Omnibalance" tasarımlı cihazlarını X serisi altında yeniden başlattı. Xperia X1 ve X2, belki de iyi bir seçim olabilirdi. Ancak hayır. Sony, Xperia XZ, Xperia XZs ve Xperia XZ Premium isimleriyle karşımıza çıktı. Ardından 2017'de, Xperia XA1, Xperia XA1 Plus ve Xperia XA1 Ultra'yı piyasaya sürdü.

Sony, MWC 2019'da isimlendirmenin sınırlarını yeniden zorlayarak bu kez Xperia 1'i ve Xperia 10'u tanıttı. Xperia 1 ve 10 iyi bir başlangıç olur diye düşünürken, şirket bu sefer yeni nesil amiral gemisinde de kameralarından esinlendiği rakamı ekledi. Sonuç olarak Xperia 1 II ve Xperia 10 II ortaya çıktı.

Artık Xperia 2 değil, Xperia 1 II var. Daha da kötüsü, Sony'nin buradan sonrasında hangi yöne gideceğini kestiremiyoruz. Belki de önümüzdeki yıl Xperia 2 I ya da Xperia 1 III ile karşılaşabiliriz.