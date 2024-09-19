Sosyal medya, hayatımızın pek çok alanında olduğu gibi alışveriş alışkanlıklarımız üzerinde de büyük bir etkiye sahip. Biz de sizler için son zamanlarda sosyal medyada popüler olmuş ürünleri listeledik.

Sosyal medyada hızla popülerleşen ve kullanıcılar arasında kapış kapış giden ürünler, birçok kişinin dikkatini çekiyor. Özellikle günlük hayatı kolaylaştıran pratik ürünler, platformlarda sıkça paylaşılarak geniş bir kitleye ulaşıyor.

Mini adaptörden taşınabilir laptop standına, mouse pad’den buharlı temizlik makinelerine kadar çeşitli alanlarda kullanılan bu işlevsel ürünleri incelemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

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35W gücü sayesinde aynı anda iki cihazı şarj edebilen Spigen adaptör, hızlı şarj desteği sağlıyor. Ayrıca adaptör, akıllı IC çip koruma teknolojisi ile şarj edilen cihazın özelliklerine göre şarj gücünü optimize bir şekilde ayarlayabiliyor.

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10 ile 16 inç arası tüm laptoplara uyumlu olan stant, tamamen kalınlaştırılmış alüminyum alaşımlı malzemeden üretilmiş. Ayrıca stant, altının boş olmasından dolayı bilgisayarınızın fanlarının hava almasını sağlıyor ve bilgisayarınızı ısınmaya karşı koruyor.

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90 cmx 40 cm ölçülere sahip olan Klasse Classic Mouse Pad, yıpranmaya ve soyulmaya karşı yüksek dayanıklılık sağlayan dikişleri sayesinde kullanım ömrünü uzatıyor. Bununla birlikte ürünün masa ile temas eden kısmı kaymaz ve dayanıklı PU deriden üretilmiş.

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Michelin dijital basınç göstergeli hava pompası 120 PSI / 8,3 Bar şişirme gücü ile otomobil, motosiklet ve bisiklet lastikleri, toplar, lastik bot ve yatak gibi birçok ürünü şişirebiliyor. Işıklandırmalı dijital basınç göstergesine sahip olan ürün, hem uygulamaya göre hassas basınç yapılmasını sağlıyor hem de karanlıkta bile çalışma imkânı sunuyor.

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2 farklı seviyede buhar kontrolü ve 3,5 bar basıncı ile 100 m² alanda bulunan bakteri ve virüslerin %99,99'unu kimyasal kullanmadan yok eden Karcher temizlik makinesi, 4 dakikada kullanıma hazır oluyor ve 2000 W ısı çıkışı sağlıyor.

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3,5 litre/dakika su akış hızı sunan pompanın şarj süresi 3 ila 4 saat arasında. Bu sebeple ürün, tam dolu bir batarya ile 4-6 damacanaya kadar şarj gerektirmez. Ürün; BPA içermemesi, kokusuz ve toksik olmayan malzemelerden üretilmesi sayesinde sağlığa da zarar vermez.

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